«Надежды почти не осталось»: медики из Днепра и их коллеги из США спасли воина с тяжелой травмой головы

В Днепре спасали воина с тяжелой травмой головы.

Вместе с иностранными коллегами днепровские медики смогли спасти воина, который был в шаге от смерти. Мужчина получил тяжелое ранение головы, а во время операции впал в кому. Как отметил главный врач одной из ведущих больниц Днепра Сергей, благодаря опыту хирургов военного удалось вернуть к жизни.

Раненого прямо с фронта доставили в Днепр, где сразу взялись за его спасение. Состояние мужчины было критическим.

Шансы и надежды на жизнь давал только безумный опыт врачей. Ким Райт, Андрей Сирко и Александр Марченко оперировали воина до глубокой ночи. Он впал в кому. Надежды почти не оставалось, – рассказывает врач.

Работу врачей осложняло то, что во время проведения компьютерной томографии врачи обнаружили большую травматическую гематому левой височной доли мозга, многообломочный перелом левой височной кости с переходом на основание черепа с погружением костных отломков в вещество мозга.

Пациент впал в глубокую кому. На помощь днепровским врачам пришел известный хирург из США, проведший множество операций воинам с похожими боевыми травмами.

Совместными усилиями воина удалось вытащить из лап смерти. Мужчина выздоравливает в реанимации. Предстоит тяжелый путь реабилитации, но врачи отмечают, что у пациента есть шанс вернуться к привычной жизни.

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