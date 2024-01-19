Наче хмари спустилися на землю: у мережі показали казкові світлини туманного Дніпра (ФОТО)

У п’ятницю, 19 січня Дніпро накрило густим молочним туманом. Зранку патрульні попереджали про мінімальну видимість на дорогах. До самого вечора вулиці міста були затягнуті щільною димкою.
Таймлапс того, як рухався туман посеред багатоповерхівок.
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