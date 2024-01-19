Наче хмари спустилися на землю: у мережі показали казкові світлини туманного Дніпра (ФОТО)

Туманний Дніпро вражає.

У п’ятницю, 19 січня Дніпро накрило густим молочним туманом. Зранку патрульні попереджали про мінімальну видимість на дорогах. До самого вечора вулиці міста були затягнуті щільною димкою.

Казкові фото туманної набережної Дніпра показала дніпрянка Катерина Дей.

Таймлапс того, як рухався туман посеред багатоповерхівок.

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