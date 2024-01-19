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  • Наче хмари спустилися на землю: у мережі показали казкові світлини туманного Дніпра (ФОТО)

Наче хмари спустилися на землю: у мережі показали казкові світлини туманного Дніпра (ФОТО)

Сьогодні 20:19
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Туманний Дніпро вражає.

Новости Днепра про Наче хмари спустилися на землю: у мережі показали казкові світлини туманного Дніпра (ФОТО)

У п’ятницю, 19 січня Дніпро накрило густим молочним туманом. Зранку патрульні попереджали про мінімальну видимість на дорогах. До самого вечора вулиці міста були затягнуті щільною димкою. 

Казкові фото туманної набережної Дніпра показала дніпрянка Катерина Дей. 
 

Новости Днепра про Наче хмари спустилися на землю: у мережі показали казкові світлини туманного Дніпра (ФОТО)

Новости Днепра про Наче хмари спустилися на землю: у мережі показали казкові світлини туманного Дніпра (ФОТО)

Таймлапс того, як рухався туман посеред багатоповерхівок. 

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Новости Днепра про Наче хмари спустилися на землю: у мережі показали казкові світлини туманного Дніпра (ФОТО)Українська

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