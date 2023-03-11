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На Запорізькому шосе сталася аварія: є постраждалі (ФОТО)

Сьогодні 17:41
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У суботу, 11 березня, на Запорізькому шосе у Дніпрі автомобіль марки Mazda злетів з дороги.

Новости Днепра про На Запорізькому шосе сталася аварія: є постраждалі (ФОТО)

Аварія трапилася близько 15:11. На жаль, є постраждалі. Про це повідомляє “Інформатор”.

За попередньою інформацією від патрульних, іномарка рухалась на великій швидкості. Вона наїхала на калюжу та з’їхала з проїжджої частини.  

Трьох постраждалих з травмами госпіталізували до лікарні. 

Наразі правоохоронці з’ясовують всі деталі ДТП. 

Новости Днепра про На Запорізькому шосе сталася аварія: є постраждалі (ФОТО)

Новости Днепра про На Запорізькому шосе сталася аварія: є постраждалі (ФОТО)

Новости Днепра про На Запорізькому шосе сталася аварія: є постраждалі (ФОТО)

Новости Днепра про На Запорізькому шосе сталася аварія: є постраждалі (ФОТО)

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Новости Днепра про На Запорізькому шосе сталася аварія: є постраждалі (ФОТО)Українська Новости Днепра про На Запорізькому шосе сталася аварія: є постраждалі (ФОТО)Русский

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