Про цю історію розповів головний лікар однієї з лікарень Дніпра.
Станіслав та Олена збиралися одружитися, але 3 березня наречені потрапили під мінометний обстріл на Донеччині. Жінці довелося самотужки витягувати з-під обстрілу коханого, якому вибухом відірвало руку та сильно поранило живіт. Олена також постраждала. Вона травмувала ноги, а уламок снаряду влучив їй в шию.
Обох відправили до дніпровської лікарні. За словами медиків, Станіслав був у комі та міг дихати тільки з допомогою апарата. Після двох операцій медикам вдалося стабілізувати стан чоловіка. Він досі перебуває в реанімації, дуже слабкий, але є всі шанси, що зовсім скоро він одужає.
Їх майбутнє та долю врятували прості лікарі. Посміхаються, мріють про дім та палке кохання. А зараз Станіславу вкрай важлива її любов, тому що війна обриває струни, – розповів головний лікар.
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