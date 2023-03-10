Чоловіку відірвало руку, а жінку поранило уламком: у Дніпрі рятують наречених, які потрапили під обстріл

У Дніпрі рятують чоловіка та жінку, які отримали поранення на Донеччині.

Про цю історію розповів головний лікар однієї з лікарень Дніпра.

Станіслав та Олена збиралися одружитися, але 3 березня наречені потрапили під мінометний обстріл на Донеччині. Жінці довелося самотужки витягувати з-під обстрілу коханого, якому вибухом відірвало руку та сильно поранило живіт. Олена також постраждала. Вона травмувала ноги, а уламок снаряду влучив їй в шию.

Обох відправили до дніпровської лікарні. За словами медиків, Станіслав був у комі та міг дихати тільки з допомогою апарата. Після двох операцій медикам вдалося стабілізувати стан чоловіка. Він досі перебуває в реанімації, дуже слабкий, але є всі шанси, що зовсім скоро він одужає.

Олені допомогли хірурги, які дістали уламки з шиї та ноги. Лікарі кажуть, що вона швидко видужує, але досі пересувається на візочку.

За словами медиків, Станіслав та Олена стараються надовго не розлучатися. Жінка не відходить від свого нареченого, постійно тримаючи його за руку.

Їх майбутнє та долю врятували прості лікарі. Посміхаються, мріють про дім та палке кохання. А зараз Станіславу вкрай важлива її любов, тому що війна обриває струни, – розповів головний лікар.

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