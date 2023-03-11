На Запорожском шоссе произошла авария: есть пострадавшие (ФОТО)

Сейчас правоохранители выясняют все детали ДТП.

Трех пострадавших с травмами госпитализировали в больницу.

По предварительной информации от патрульных, иномарка двигалась на большой скорости. Она наехала на лужу и съехала с проезжей части.

Авария случилась около 15:11. К сожалению, есть пострадавшие. Об этом сообщает «Информатор» .

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