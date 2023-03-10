Дніпропетровська область входить до ТОП-5 за порушеннями мовного законодавства

Майже 60% порушень стосуються сфери обслуговування споживачів. Найчастіше українці скаржаться на відсутність української версії сайтів інтернет-магазинів та веб-сайтів, через які здійснюється обслуговування споживачів.
Найменше скарг на порушення закону зафіксовано у галузі освіти та медичної допомоги.
Зауважимо, що інститут мовного омбудсмена створили в 2020 року. Наразі в Україні діє законодавство згідно до якого, клієнтів повинні обслуговувати українською мовою, спілкуватися державною також повинні в закладах освіти та медицини.
А ось з липня 2022 набув чинності закон, згідно до якого всі сайти та сторінки в соціальних мережах мають вестися українською мовою. Йдеться про YouTube-, Viber-, Telegram-канали, мобільні застосунки тощо. Це стосується бізнесу який надає послуги, інтернет-порталів та ЗМІ.
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