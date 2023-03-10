Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Дніпропетровська область входить до ТОП-5 за порушеннями мовного законодавства

Дніпропетровська область входить до ТОП-5 за порушеннями мовного законодавства

Сьогодні 16:59
просмотров

Дніпропетровщина ввійшла в п'ятірку регіонів, де фіксують найбільше порушень мовного законодавства.

Новости Днепра про Дніпропетровська область входить до ТОП-5 за порушеннями мовного законодавства

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь повідомив, що за січень-лютий до нього зверталися 455 разів, щоб повідомити про порушення мовного законодавства. 
 
Так, Дніпропетровщина посіла 4 місце за кількістю звернень від громадян. До мовного омбудсмена надійшло 42 скарги. На першому місці Київ (159), далі Одещина (66), Харківщина (47). Після Дніпропетровщини на 5 позиції Миколаївська область (24) та на шостій Київська область (20).

Майже 60% порушень стосуються сфери обслуговування споживачів. Найчастіше українці скаржаться на відсутність української версії сайтів інтернет-магазинів та веб-сайтів, через які здійснюється обслуговування споживачів.

Найменше скарг на порушення закону зафіксовано у галузі освіти та медичної допомоги. 

Новости Днепра про Дніпропетровська область входить до ТОП-5 за порушеннями мовного законодавства

Зауважимо, що інститут мовного омбудсмена створили в 2020 року. Наразі в Україні діє законодавство згідно до якого, клієнтів повинні обслуговувати українською мовою, спілкуватися державною також повинні в закладах освіти та медицини. 

А ось з липня 2022 набув чинності закон, згідно до якого всі сайти та сторінки в соціальних мережах мають вестися українською мовою. Йдеться про YouTube-, Viber-, Telegram-канали, мобільні застосунки тощо. Це стосується бізнесу який надає послуги, інтернет-порталів та ЗМІ. 

Читайте також:

Новости Днепра про Дніпропетровська область входить до ТОП-5 за порушеннями мовного законодавстваУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Ціни космос: у Дніпрі в одному із супермаркетів кілограм цибулі коштує 109 грн
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:06
    Ціни космос: у Дніпрі в одному із супермаркетів кілограм цибулі коштує 109 грн

    Ціни шокують.

    На Дніпропетровщині виявлено новий штам коронавірусу: подробиці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:01
    На Дніпропетровщині виявлено новий штам коронавірусу: подробиці

    У стічних водах на Дніпропетровщині виявлено новий варіант штаму SARS-CoV-2…

    У Дніпровському районі помітили сліди червонокнижного борсука (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:09
    У Дніпровському районі помітили сліди червонокнижного борсука (ФОТО)

    Поблизу Дніпра помітили європейського борсука.

    Побили та забрали цінні речі: на Дніпропетровщині раніше судимі чоловіки напали на літнє подружжя
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:55
    Побили та забрали цінні речі: на Дніпропетровщині раніше судимі чоловіки напали на літнє подружжя

    8 березня близько 22:45 у селі Тернівка до будинку літнього…

    Наверх