На Запорізькому напрямку загинув Герой з Дніпропетровщини Дмитро Медведюк

Про це повідомляє Глеюватьська об’єднана територіальна громада.
Чоловік вчився в Глеюватській неповній середній школі, після чого працював на Центральному ГЗК.
В березні 2023 року був мобілізований до війська та служив в десантно-штурмовому батальйоні, – сказано у повідомленні громади на Facebook.
Редакція висловлює щирі співчуття родині, близьким та побратимам загиблого Героя.
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Козенко Антон
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