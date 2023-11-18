На Запорізькому напрямку загинув Герой з Дніпропетровщини Дмитро Медведюк

На Запорізькому напрямку загинув Захисник України Медведюк Дмитро Олександрович, 1995 р.н.

Про це повідомляє Глеюватьська об’єднана територіальна громада.

Чоловік вчився в Глеюватській неповній середній школі, після чого працював на Центральному ГЗК.

В березні 2023 року був мобілізований до війська та служив в десантно-штурмовому батальйоні, – сказано у повідомленні громади на Facebook.

Редакція висловлює щирі співчуття родині, близьким та побратимам загиблого Героя.

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