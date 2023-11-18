На Запорожском направлении погиб Герой из Днепропетровщины Дмитрий Медведюк

На Запорожском направлении погиб Защитник Украины Медведюк Дмитрий Александрович, 1995 г.р.

Об этом сообщает Глеюватская объединенная территориальная община.

Мужчина учился в Глеюватской средней школе, после чего работал на Центральном ГОКе.

В марте 2023 года был мобилизован в армию и служил в десантно-штурмовом батальоне, — говорится в сообщении общины на Facebook.

Редакция выражает искренние соболезнования семье, близким и побратимам погибшего Героя.

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