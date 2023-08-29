На яку пенсію від держави можуть претендувати вдови військових: умови отримання

Вдови військових чи батьки захисників України можуть претендувати на пенсію від держави. Журналісти dnepr.info довідалися, які це суми та від чого вони залежать.

Дружини загиблих військовослужбовців із Дніпра мають право оформити пенсію по втраті годувальника. Це правило регулюється Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших». Відповідно до норм Закону, якщо вдова військового не працює та зайнята доглядом за дитиною, то вона може отримувати пенсію.

Дія закону поширюється на тих жінок, чиї чоловіки загинули під час проходження служби. Крім дружини, право на пенсію у разі втрати годувальника мають непрацездатні члени сім’ї військового.

Як зазначили у прес-службі Пенсійного фонду України, якщо військовий загинув просто під час проходження служби, його дружина може претендувати на пенсію, але з кількома умовами. Вона не повинна працювати, сама проходити службу і повинна бути зайнята вихованням дитини, якщо тій ще не виповнилося 8 років.

У разі, якщо військовий загинув унаслідок поранення, контузії або через каліцтва, що було отримано під час захисту країни або виконання своїх посадових обов’язків, то вдова має право на пенсію з догляду за дитиною до 8 років незалежно від того, працює вона чи ні.

Сума пенсії

Якщо військовий загинув під час виконання військових обов’язків, то пенсія призначається у вигляді 70% грошового забезпечення загиблого кожного непрацездатного члена сім’ї, якщо право на таку виплату має лише один член сім’ї. 50% грошового забезпечення загиблого годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї держава виплачуватиме, якщо право на пенсію мають два і більше членів сім’ї.

Якщо він помер внаслідок нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням військових обов’язків, то пенсія виплачується у розмірі 30% грошового забезпечення годувальників.

При цьому, зазначають у Пенсійному фонді України, у разі втрати годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї пенсія не може бути меншою за два розміри прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – на сьогодні це 4054 грн.

Для призначення такої пенсії необхідно звернутись із заявою до Пенсійного фонду України. Дізнатися, які документи потрібні – можна на порталі ПФУ.

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