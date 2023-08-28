Горіховий Спас у 2023 році: прикмети, що не можна робити і що обов’язково потрібно з’їсти, крім горіхів

Завтра, 29 серпня, жителі України відзначатимуть Горіховий Спас. Це третє, останнє свято Спасів. Його ще називають «Хлібним Спасом» або «Холщовим Спасом». Цього дня в церкві також святкується Перенесення Нерукотворного образу Спасителя до Константинополя з Едеси.

Які є традиції, прикмети, що потрібно освятити у церкві і чому свято так називається – дізнались журналісти dnepr.info.

Що за свято

Горіховий Спас у народі прозваний так, оскільки в цей час дозрівають горіхи та зерно, яке треба зібрати. Також у цей день традиційно всі ходили продавати та купувати тканину на ярмарку. Піти з неї з порожніми руками вважалося поганою прикметою – звідси і виникла назва «Холщового Спасу». За повір’ями, куплений цього дня рушник принесе удачу та достаток у родину.

У церкві цього дня згадують давню легенду, згідно з якою одного разу Ісус витерся рушником, на якому відобразився «малюнок» його обличчя. З рушника почали писати ікони Спаса Нерукотворного, а саме полотно вважалося зцілюючим. Його зберігали у місцевому храмі Едеси. Коли її в 944 році взяли в облогу візантійці, то в обмін на зняття блокади місцеві жителі віддали воїнам тканину з ликом Ісуса. Таким чином цей рушник потрапив до Константинополя. Цій події і присвячено церковне свято.

Що потрібно святити у церкві

У храм на освячення можна принести горіхи, зерно та хліб, різну випічку. Допускається покласти в кошик яблука та мед, фрукти, воду – цього дня, як і на Медовий Спас, прийнято святити воду. Також допускається освячення горіхових гілок і листя з яких потім робитимуться настоянки, відрізків тканини, полотен або рушників. Вважається, що освячена в церкві матерія може зцілювати, як вода. Не варто нести до церкви м’ясо та алкоголь.

До Горіхового Спасу закінчувався Успенський піст, тому на традиційному застілля після відвідин церкви на столі обов’язково мала бути горіхова настоянка, свіжий хліб, пиріжки та пироги з фруктами. Останній Спас святкували галасливо та з великою кількістю страв на столі.

Що не можна робити на Горіховий Спас 2023

Цього дня, як і в інші церковні свята, заборонено сваритися, лаятись, відмовляти у допомоги нужденним. Крім цього, не можна лінуватися і ходити в ліс. За старих часів Горіховий Спас присвячували підготовці до зими – закінчували збирання жита та пшениці та починали сіяти озимі. Цього дня, на відміну від Медового та Яблучного Спасу, потрібно було активно працювати на полі та займатися зимовими заготовками, але не прибирати у будинку. Під забороною рукоділля.

Прикмети на Горіховий Спас

Згідно з старовинними повір’ями, цього дня обов’язково потрібно їсти горіхи. Якщо попався стиглий – чекають добрі новини та любов. Гіркий горіх обіцяв проблеми, незрілий – до важливих новин. Якщо горіх попався з хробаком – до біди. Знайти або випадково купити подвійний горіх вважалося гарною прикметою та обіцяло фінансовий успіх наступного року.

Також у цей день люди намагалися зібрати всі горіхи та зробити горіхову настоянку. Вважалося, що вона допоможе при хворобах та застуді.

Похід у лазню з використанням горіхових віників обіцяв захист від «чорного» ока та здоров’я на цілий рік.

У народі цей Спас також називали Холодним, оскільки з цього дня на вулиці починало стрімко холодати. Побачити на Спас як відлітають ластівки – до швидких холодів. Великий урожай горіхів обіцяв добрий урожай пшениці наступного року.

Також вважалося, що після Горіхового Спасу погода буде не такою сонячною, як до нього, бо «сонце на осінь пішло».

Також у цей день проводився незвичайний ритуал: останні колоски, що забираються з поля, перев’язували червоною ниткою і обертали «головою» до землі, а присутні при цьому чоловіки мали проповзти під ним. Люди вірили, що такий ритуал допоможе мати здорову спину протягом наступного року. Після його проведення люди йшли селом і співали різні обрядові пісні.

Наступного року дата святкування Горіхового Спасу, як і інших свят, зміститься на 13 днів – церква переходить на новоюліанський календар. Це означає, що замість 29 серпня Горіховий Спас відзначатимемо 16 серпня.

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