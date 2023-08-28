Ореховый Спас в 2023 году: приметы, что нельзя делать и что обязательно нужно съесть кроме орехов

Какие есть традиции, приметы, что нужно освятить в церкви и почему праздник так называется – узнали журналисты dnepr.info.
Ореховый Спас в народе прозван так, поскольку в это время созревают орехи и зерно, которое нужно собрать. Также в этот день традиционно все ходили продавать и покупать ткань на ярмарке и уйти с нее с пустыми руками считалось плохой приметой – отсюда и возникло название «Холщового Спаса». По поверьям, купленное в этот день полотенце принесет удачу и достаток в семью.
В церкви в этот день вспоминают древнюю легенду, согласно которой однажды Иисус вытерся полотенцем, на котором отпечатался его лик. С полотенца стали писать иконы Спаса Нерукотворного, а само полотно считалось исцеляющим. Его хранили в местном храме Эдессы. Когда ее в 944 году осадили византийцы то в обмен на снятие блокады местные жители отдали воинам ткань с ликом Иисуса. Таким образом это полотенце попало в Константинополь. Этому событию и посвящен церковный праздник.
В храм на освещение можно принести орехи, зерно и хлеб, различную выпечку. Допускается положить в корзину яблоки и мед, фрукты, воду – в этот день, как и на Медовый Спас, принято святить воду. Также допускается освящение ореховых веток и листьев из которых потом будут делаться настойки, отрезков ткани, полотен или полотенец. Считается, что освященная в церкви материя может исцелять, как и вода. Не стоит нести в церковь мясо и алкоголь.
К Ореховому Спасу заканчивался Успенский пост, поэтому на традиционном застолье после посещения церкви на столе обязательно должна была быть ореховая настойка, свежий хлеб, пирожки и пироги с фруктами. Последний Спас празднуют шумно и с обильным количеством блюд на столе.
В этот день, как и в другие церковные праздники, запрещено ссориться, ругаться, отказывать в помощи нуждающимся. Кроме этого нельзя лениться и ходить в лес. В старину Ореховый Спас посвящали подготовке к зиме – заканчивали сбор ржи и пшеницы и начинали сеять озимые. В этот день, в отличии от Медового и Яблочного Спаса, нужно было активно работать на поле и заниматься зимними заготовками, но не убирать в доме. Под запретом и рукоделие.
Согласно старинным поверьям, в этот день обязательно нужно есть орехи. Если попался спелый – ждут добрые вести и любовь. Горький орех обещал проблемы, неспелый – к важным новостям.Если орех попался с червяком – к беде. Найти или случайно купить двойной орех считалось хорошей приметой и обещало финансовый успех в будущем году.
Также в этот день люди старались собрать все орехи и сделать ореховую настойку. Считалось, что она поможет при болезнях и простуде.
Поход в баню с использованием ореховых веников обещал защиту от сглаза и здоровье на целый год.
В народе этот Спас также называли «Холодным», поскольку с этого дня на улице начинало стремительно холодать. Увидеть на Спас как улетают ласточки – к скорым холодам.
Если в этот день будет дождь с грозой, то осень должна быть теплой. Большой урожай орехов обещал хороший урожай пшеницы в следующем году. Также считалось, что после Орехового Спаса погода будет не такая солнечная, как до него, потому что «солнце на осень пошло».
Также в этот день проводился необычный ритуал: последние колоски, убираемые с поля, перевязывали красной нитью и оборачивали колосками к земле, а присутствующие при этом мужчины должны были проползти под ним. Люди верили, что такой ритуал поможет иметь здоровую спину весь следующий год. После его проведения люди шли по селу и пели разные обрядовые песни.
В следующем году дата празднования Орехового Спаса, как и других праздников, сдвинется на 13 дней – церковь переходит на новоюлианский календарь. Это значит, что вместо 29 августа Ореховый Спас будем отмечать 16 августа.
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