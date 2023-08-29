На какую пенсию от государства могут претендовать вдовы военных: условия получения

Жены погибших военнослужащих из Днепра имеют право оформить пенсию по утрате кормильца. Данное правило регулируется Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других». Согласно нормам Закона, если вдова военного не работает и занята уходом за ребенком, то она может получать пенсию.
Действие закона распространяется на женщин, чьи мужья погибли во время прохождения службы. Помимо жены, право на пенсию в случае утраты кормильца имеют неработоспособные члены семьи военного.
Как отметили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины, если военный погиб просто во время прохождения службы, то его жена может претендовать на пенсию, но с несколькими условиями. Она не должна работать, сама проходить службу и должна быть занята воспитанием ребенка, если тому еще не исполнилось 8 лет.
В случае, если военный погиб в результате ранения, контузии или из-за увечий, полученных во время защиты страны или выполнения своих должностных обязанностей то вдова имеет право на пенсию по уходу за ребенком до 8 лет независимо от того, работает она или нет.
Если военный погиб при выполнении военных обязанностей, то пенсия назначается в размере 70% денежного обеспечения погибшего на каждого нетрудоспособного члена семьи, если право на такую выплату имеет только один член семьи. 50% денежного обеспечения погибшего кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи государство будет выплачивать, если право на пенсию имеют два и более члена семьи.
Если он погиб в результате несчастного случая, не связанного с исполнением военных обязанностей, то пенсия выплачивается в размере 30% денежного обеспечения кормильцев.
При этом, отмечают в Пенсионном фонде Украины, в случае потери кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи пенсия не может быть меньше двух размером прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность – на сегодня это 4054 грн.
Для назначения такой пенсии необходимо обратиться с заявлением в Пенсионный фонд Украины. Узнать, какие документы необходимы – можно на портале ПФУ.
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