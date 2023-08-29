На какую пенсию от государства могут претендовать вдовы военных: условия получения

Вдовы военных либо родители защитников Украины могут претендовать на пенсию от государства. Журналисты dnepr.info узнали, какие это суммы.

Жены погибших военнослужащих из Днепра имеют право оформить пенсию по утрате кормильца. Данное правило регулируется Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других». Согласно нормам Закона, если вдова военного не работает и занята уходом за ребенком, то она может получать пенсию.

Действие закона распространяется на женщин, чьи мужья погибли во время прохождения службы. Помимо жены, право на пенсию в случае утраты кормильца имеют неработоспособные члены семьи военного.

Как отметили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины, если военный погиб просто во время прохождения службы, то его жена может претендовать на пенсию, но с несколькими условиями. Она не должна работать, сама проходить службу и должна быть занята воспитанием ребенка, если тому еще не исполнилось 8 лет.

В случае, если военный погиб в результате ранения, контузии или из-за увечий, полученных во время защиты страны или выполнения своих должностных обязанностей то вдова имеет право на пенсию по уходу за ребенком до 8 лет независимо от того, работает она или нет.

Сумма пенсии

Если военный погиб при выполнении военных обязанностей, то пенсия назначается в размере 70% денежного обеспечения погибшего на каждого нетрудоспособного члена семьи, если право на такую выплату имеет только один член семьи. 50% денежного обеспечения погибшего кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи государство будет выплачивать, если право на пенсию имеют два и более члена семьи.

Если он погиб в результате несчастного случая, не связанного с исполнением военных обязанностей, то пенсия выплачивается в размере 30% денежного обеспечения кормильцев.

При этом, отмечают в Пенсионном фонде Украины, в случае потери кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи пенсия не может быть меньше двух размером прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность – на сегодня это 4054 грн.

Для назначения такой пенсии необходимо обратиться с заявлением в Пенсионный фонд Украины. Узнать, какие документы необходимы – можно на портале ПФУ.

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