На виїзді із Дніпра зіткнулись BMW та Renault: є загиблий

Водій Renault помер у "швидкій". Йому було 65 років.

Сьогодні, 15 січня, на виїзді із Дніпра (на трасі Дніпро-Кривий Ріг біля АЗС WOG) сталася жахлива аварія – там зіткнулися BMW та Renault.

Про це повідомляє “Інформатор”.

За попередньою інформацією, водія Renault внаслідок зіткнення заблокувало в автівці.

Співробітники ДСНС деблокували травмованого чоловіка та передали його медикам. На жаль, він помер у “швидкій”. Йому було 65 років.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.

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