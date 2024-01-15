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На виїзді із Дніпра зіткнулись BMW та Renault: є загиблий

Сьогодні 12:15
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Водій Renault помер у "швидкій". Йому було 65 років.

Новости Днепра про На виїзді із Дніпра зіткнулись BMW та Renault: є загиблий

Сьогодні, 15 січня, на виїзді із Дніпра (на трасі Дніпро-Кривий Ріг біля АЗС WOG) сталася жахлива аварія – там зіткнулися BMW та Renault.

Про це повідомляє “Інформатор”.

За попередньою інформацією, водія Renault внаслідок зіткнення заблокувало в автівці.

Новости Днепра про На виїзді із Дніпра зіткнулись BMW та Renault: є загиблий

Співробітники ДСНС деблокували травмованого чоловіка та передали його медикам. На жаль, він помер у “швидкій”. Йому було 65 років.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.

Новости Днепра про На виїзді із Дніпра зіткнулись BMW та Renault: є загиблий

Новости Днепра про На виїзді із Дніпра зіткнулись BMW та Renault: є загиблий

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Новости Днепра про На виїзді із Дніпра зіткнулись BMW та Renault: є загиблийУкраїнська

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