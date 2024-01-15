На виїзді із Дніпра зіткнулись BMW та Renault: є загиблий

Сьогодні, 15 січня, на виїзді із Дніпра (на трасі Дніпро-Кривий Ріг біля АЗС WOG) сталася жахлива аварія – там зіткнулися BMW та Renault.
Про це повідомляє “Інформатор”.
За попередньою інформацією, водія Renault внаслідок зіткнення заблокувало в автівці.
Співробітники ДСНС деблокували травмованого чоловіка та передали його медикам. На жаль, він помер у “швидкій”. Йому було 65 років.
Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.
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