На выезде из Днепра столкнулись BMW и Renault: есть погибший

Сегодня, 15 января, на выезде из Днепра (на трассе Днепр-Кривой Рог возле АЗС WOG) произошла ужасная авария – там столкнулись BMW и Renault.
Об этом сообщает «Информатор».
По предварительной информации, водителя Renault в результате столкновения заблокировало в автомобиле.
Сотрудники ГСЧС деблокировали травмированного мужчину и передали его медикам. К сожалению, он умер в «скорой». Ему было 65 лет.
Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.
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