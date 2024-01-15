На выезде из Днепра столкнулись BMW и Renault: есть погибший

Водитель Renault умер в "скорой". Ему было 65 лет.

Сегодня, 15 января, на выезде из Днепра (на трассе Днепр-Кривой Рог возле АЗС WOG) произошла ужасная авария – там столкнулись BMW и Renault.

Об этом сообщает «Информатор».

По предварительной информации, водителя Renault в результате столкновения заблокировало в автомобиле.

Сотрудники ГСЧС деблокировали травмированного мужчину и передали его медикам. К сожалению, он умер в «скорой». Ему было 65 лет.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.

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