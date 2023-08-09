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Новини На вихідних у парках Дніпра проведуть цікаві заходи: де можна розважитись
На вихідних у парках Дніпра проведуть цікаві заходи: де можна розважитись
У Дніпрі цими вихідними у міських парках пройдуть цікаві події.
Про це повідомили в департаменті парків та рекреацій.
З 11 до 13 серпня у парках Дніпра відбудуться цікаві події.
П’ятниця, 11 серпня
У парку Глоби проведуть ретро-дискотеку для людей елегантного віку. Захід розпочнеться о 17:00.
У парку Шевченка цього дня проведуть “Свято вихідного дня”, яке розпочнеться о 16:00.
На проспекті Яворницького проведуть мистецький захід “Війна на пензлі” “АРТ DAY”. Початок о 17:00.
Субота, 12 серпня
У парку Зелений Гай теж проведуть мистецький захід “Війна на пензлі” “АРТ DAY”. Початок – 17:00.
Неділя, 13 серпня
Мистецький захід переїде до скверу Слобожанського. Початок також о 17:00.
Тож пишіть/телефонуйте друзям та плануйте свій відпочинок на вихідних.
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Українська Яна Юхименко
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