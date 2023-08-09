Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На вихідних у парках Дніпра проведуть цікаві заходи: де можна розважитись

На вихідних у парках Дніпра проведуть цікаві заходи: де можна розважитись

Сьогодні 11:38
просмотров

У Дніпрі цими вихідними у міських парках пройдуть цікаві події.

Новости Днепра про На вихідних у парках Дніпра проведуть цікаві заходи: де можна розважитись

Про це повідомили в департаменті парків та рекреацій.

З 11 до 13 серпня у парках Дніпра відбудуться цікаві події.

П’ятниця, 11 серпня

У парку Глоби проведуть ретро-дискотеку для людей елегантного віку. Захід розпочнеться о 17:00. 
 
У парку Шевченка цього дня проведуть “Свято вихідного дня”, яке розпочнеться о 16:00. 
 
На проспекті Яворницького проведуть мистецький захід “Війна на пензлі” “АРТ DAY”. Початок о 17:00.

Субота, 12 серпня

У парку Зелений Гай теж проведуть мистецький захід “Війна на пензлі” “АРТ DAY”. Початок – 17:00. 

Неділя, 13 серпня

Мистецький захід переїде до скверу Слобожанського. Початок також о 17:00.

Тож пишіть/телефонуйте друзям та плануйте свій відпочинок на вихідних. 

 

Читайте також:

Новости Днепра про На вихідних у парках Дніпра проведуть цікаві заходи: де можна розважитисьУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Мешканців Дніпра знову попереджають про небезпечне метеоявище
Новини Дніпра
Сьогодні 11:05
Мешканців Дніпра знову попереджають про небезпечне метеоявище

У Дніпрі знову попередили про небезпечні погодні умови.

У Дніпрі міграційник, який обіцяв “порішати” з військкоматом, отримав штраф у 94 тисячі гривень
Новини Дніпра
Сьогодні 10:26
У Дніпрі міграційник, який обіцяв “порішати” з військкоматом, отримав штраф у 94 тисячі гривень

Суд призначив штраф міграційникові із Дніпра, який обіцяв "порішати" з…

Як у школах Дніпра буде організовано навчальний процес під час повітряної тривоги: роз’яснення фахівця
Новини Дніпра
Сьогодні 09:33
Як у школах Дніпра буде організовано навчальний процес під час повітряної тривоги: роз’яснення фахівця

Уже скоро наші діти мають повернутися до очного навчання.

У Дніпрі на Перемозі загорілася квартира в багатоповерхівці: що відомо (ФОТО, ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 08:30
У Дніпрі на Перемозі загорілася квартира в багатоповерхівці: що відомо (ФОТО, ВІДЕО)

Сьогодні рано-вранці мешканці житлового масиву Перемога могли бачити дим в…

Наверх