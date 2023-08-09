На выходных в парках Днепра проведут интересные мероприятия: где можно развлечься

В Днепре в эти выходные в городских парках пройдут интересные события.

Об этом сообщили в департаменте парков и рекреаций.

С 11 по 13 августа в парках Днепра состоятся интересные события.

Пятница, 11 августа

В парке Глобы проведут ретро-дискотеку для людей элегантного возраста. Мероприятие начнется в 17.00.

В парке Шевченко в этот день проведут «Праздник выходного дня», который начнется в 16:00.

На проспекте Яворницкого проведут мероприятие «Война на кисти» «АРТ DAY». Начало в 17.00.

Суббота, 12 августа

В парке Зеленый Гай тоже проведут художественное мероприятие «АРТ DAY». Начало — 17:00.

Воскресенье, 13 августа

Художественное мероприятие переедет в сквер Слобожанский. Начало также в 17.00.

Итак, пишите/звоните друзьям и планируйте свой отдых на выходных.

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