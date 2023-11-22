На Володимира Мономаха у Дніпрі хочуть звести новий 40-метровий бізнес-центр

У центрі Дніпра можуть збудувати 40-метровий скляний торговельно-офісний центр

Про це повідомляє портал Gorod.dp.ua

Біля історичної споруди “Радабанку” в середмісті Дніпра з’явиться сучасний торговельно-офісний центр. За задумом авторів проєкту, 40-метрова будівля має каскадно рости вглиб кварталу. Водночас з новим будівництвом мають відреставрувати і банк.

Містобудівний розрахунок об’єкта на вулиці Володимира Мономаха, 5 презентували на архітектурно-містобудівній раді. Крім торгово-офісного центру, який розміститься на площі 0,17 га поруч облаштують мініскверик площею 0,29 га.

Постійно працювати тут зможуть 240 людей, ще 400 стати відвідувачами. Таким чином забудовник дотримається норм щодо щільності заселення кварталу в історичному центрі Дніпра.

Під час розробки проекту одним із головних питань було сприйняття цього об’єкту з вулиці Мономаха та проспекту Яворницького. Завдяки терасному підвищенню поверховості об’єкт практично не видно з сусідніх вулиць, і він не псує середовище. У будівлі будуть скляні фасади та суцільні композиційні перекриття. Вважаю, своїм рішенням ми лише покращимо ситуацію у кварталі, – розповідає один із розробників проєкту.

Водночас на думку членів архітектурно-містобудівної ради забудовнику треба врахувати низку зауважень щодо робочої площі для кожного співробітника, а також проїздами і нормами пожежної безпеки. Також проблеми можуть виникнути через те, що це охоронна зона, тому треба врахувати інтереси сусідніх з новим комплексом будівель та їхніх власників. І звісно ж людей, які вже заселяють історичний квартал.

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