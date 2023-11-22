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  • На Володимира Мономаха у Дніпрі хочуть звести новий 40-метровий бізнес-центр

На Володимира Мономаха у Дніпрі хочуть звести новий 40-метровий бізнес-центр

Сьогодні 10:38
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У центрі Дніпра можуть збудувати 40-метровий скляний торговельно-офісний центр

Новости Днепра про На Володимира Мономаха у Дніпрі хочуть звести новий 40-метровий бізнес-центр

Про це повідомляє портал Gorod.dp.ua

Біля історичної споруди “Радабанку” в середмісті Дніпра з’явиться сучасний торговельно-офісний центр. За задумом авторів проєкту, 40-метрова будівля має каскадно рости вглиб кварталу. Водночас з новим будівництвом мають відреставрувати і банк. 

Містобудівний розрахунок об’єкта на вулиці Володимира Мономаха, 5 презентували на архітектурно-містобудівній раді. Крім торгово-офісного центру, який розміститься на площі 0,17 га поруч облаштують мініскверик площею 0,29 га. 

Новости Днепра про На Володимира Мономаха у Дніпрі хочуть звести новий 40-метровий бізнес-центр

Постійно працювати тут зможуть 240 людей, ще 400 стати відвідувачами. Таким чином забудовник дотримається норм щодо щільності заселення кварталу в історичному центрі Дніпра. 

Під час розробки проекту одним із головних питань було сприйняття цього об’єкту з вулиці Мономаха та проспекту Яворницького. Завдяки терасному підвищенню поверховості об’єкт практично не видно з сусідніх вулиць, і він не псує середовище. У будівлі будуть скляні фасади та суцільні композиційні перекриття. Вважаю, своїм рішенням ми лише покращимо ситуацію у кварталі, – розповідає один із розробників проєкту. 

Водночас на думку членів архітектурно-містобудівної ради забудовнику треба врахувати низку зауважень щодо робочої площі для кожного співробітника, а також проїздами і нормами пожежної безпеки. Також проблеми можуть виникнути через те, що це охоронна зона, тому треба врахувати інтереси сусідніх з новим комплексом будівель та їхніх власників. І звісно ж людей, які вже заселяють історичний квартал. 

Новости Днепра про На Володимира Мономаха у Дніпрі хочуть звести новий 40-метровий бізнес-центр

Новости Днепра про На Володимира Мономаха у Дніпрі хочуть звести новий 40-метровий бізнес-центр

Новости Днепра про На Володимира Мономаха у Дніпрі хочуть звести новий 40-метровий бізнес-центр

Новости Днепра про На Володимира Мономаха у Дніпрі хочуть звести новий 40-метровий бізнес-центр

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Новости Днепра про На Володимира Мономаха у Дніпрі хочуть звести новий 40-метровий бізнес-центрУкраїнська

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