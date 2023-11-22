На Владимира Мономаха в Днепре хотят построить новый 40-метровый бизнес-центр

Об этом сообщает портал Gorod.dp.ua
Возле исторического сооружения «Радабанка» в центре Днепра появится современный торгово-офисный центр. По задумке авторов проекта, 40-метровое здание должно каскадно расти в глубь квартала. В то же время, с новым строительством должны отреставрировать и банк.
Градостроительный расчет объекта по улице Владимира Мономаха, 5 презентовали на архитектурно-градостроительном совете. Кроме торгово-офисного центра, который разместится на площади 0,17 га, рядом обустроят мини-скверик площадью 0,29 га.
Постоянно работать здесь смогут 240 человек, еще 400 – стать посетителями. Таким образом, застройщик придерживается норм относительно плотности заселения квартала в историческом центре Днепра.
В ходе разработки проекта одним из главных вопросов было восприятие этого объекта с улицы Мономаха и проспекта Яворницкого. Благодаря террасному повышению этажности объект практически не виден с соседних улиц, и он не портит среду. В здании будут стеклянные фасады и сплошные композиционные перекрытия. Считаю, своим решением мы только улучшим ситуацию в квартале, – рассказывает один из разработчиков проекта.
В то же время, по мнению членов архитектурно-градостроительного совета, застройщику нужно учесть ряд замечаний относительно рабочей площади для каждого сотрудника, а также проездами и нормами пожарной безопасности. Также проблемы могут возникнуть из-за того, что это охранная зона, поэтому нужно учесть интересы соседних с новым комплексом зданий и их владельцев. И, конечно же, людей, которые уже заселяют исторический квартал.
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