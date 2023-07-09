На водоймах Дніпропетровщини загинули двоє чоловіків: їхні тіла дістали рятувальники

У суботу, 8 липня, трапилися два смертельних випадки на водоймах Дніпропетровщини. Один із них у місті Кам’янське, а інший - у селі Новоселівка.

Так, у Кам’янському чоловік зник під водою, коли купався у річці Дніпро. О 17:52 про це повідомили до Служби порятунку «101», передає пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши за вказаною адресою, рятувальники за допомогою гумового човна обстежили 700 кв.м водної поверхні. Разом із працівниками Національної поліції було оглянуто берегову лінію, проте зниклого не виявили. Зранку 9-го липня до пошукових робіт долучилися водолази-рятувальники обласного центру.

За допомогою водолазного спорядження, фахівці ДСНС обстежили водойму та знайшли тіло потонулого чоловіка у15-ти метрах від берега, на глибині 8 метрів. Загиблому було 27 років. Труп передали представникам поліції.

Також 8 липня о 20:40 рятувальникам надійшло повідомлення, що на базі відпочинку у селі Новоселівка Новомосковського району у річці Самара потонув чоловік.

Фахівці ДСНС обстежили поверхню водойми та берегову лінію, проте чоловіка не виявили. Із настанням темряви пошукові роботи довелося призупинити. У неділю на місце події прибули водолази комунального підприємства. У 12-ти метрах від берега, на глибині 3 метри знайшли тіло 58-річного потопельника. Його також передали правоохоронцям.

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