На водоймах Дніпропетровщини загинули двоє чоловіків: їхні тіла дістали рятувальники

Так, у Кам’янському чоловік зник під водою, коли купався у річці Дніпро. О 17:52 про це повідомили до Служби порятунку «101», передає пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши за вказаною адресою, рятувальники за допомогою гумового човна обстежили 700 кв.м водної поверхні. Разом із працівниками Національної поліції було оглянуто берегову лінію, проте зниклого не виявили. Зранку 9-го липня до пошукових робіт долучилися водолази-рятувальники обласного центру.
За допомогою водолазного спорядження, фахівці ДСНС обстежили водойму та знайшли тіло потонулого чоловіка у15-ти метрах від берега, на глибині 8 метрів. Загиблому було 27 років. Труп передали представникам поліції.
Також 8 липня о 20:40 рятувальникам надійшло повідомлення, що на базі відпочинку у селі Новоселівка Новомосковського району у річці Самара потонув чоловік.
Фахівці ДСНС обстежили поверхню водойми та берегову лінію, проте чоловіка не виявили. Із настанням темряви пошукові роботи довелося призупинити. У неділю на місце події прибули водолази комунального підприємства. У 12-ти метрах від берега, на глибині 3 метри знайшли тіло 58-річного потопельника. Його також передали правоохоронцям.
Читайте також:
Автор:
У понеділок, 10 липня, у Дніпрі дещо зміниться розклад роботи…
У неділю, 9 липня, на вулиці Електричній у Дніпрі сталася…
У неділю, 9 липня, біля автовокзалу в Дніпрі сталася ДТП.…
Компанія NVECTech із Дніпра розробила для воїнів ЗСУ перший український…