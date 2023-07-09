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На водоемах Днепропетровщины погибли двое мужчин: их тела достали спасатели

Сегодня 17:20
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В субботу, 8 июля, произошли два смертельных случая на водоемах Днепропетровщины. Один из них в городе Каменское, а другой - в селе Новоселовка.

Новости Днепра про На водоемах Днепропетровщины погибли двое мужчин: их тела достали спасатели

Так, в Каменском мужчина исчез под водой, когда купался в реке Днепр. В 17:52 об этом сообщили в Службу спасения «101», передает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв по указанному адресу, спасатели с помощью резиновой лодки обследовали 700 кв.м водной поверхности. Вместе с работниками Национальной полиции было осмотрено береговую линию, однако пропавшего не обнаружили. Утром 9-го июля к поисковым работам присоединились водолазы-спасатели областного центра.

С помощью водолазного снаряжения, специалисты ГСЧС обследовали водоем и нашли тело утонувшего мужчины в 15-ти метрах от берега, на глубине 8 метров. Погибшему было 27 лет. Труп передали представителям полиции.

Также 8 июля в 20:40 спасателям поступило сообщение, что на базе отдыха в селе Новоселовка Новомосковского района в реке Самара утонул мужчина.

Специалисты ГСЧС обследовали поверхность водоема и береговую линию, однако мужчину не обнаружили. С наступлением темноты поисковые работы пришлось приостановить. В воскресенье на место происшествия прибыли водолазы коммунального предприятия. В 12-ти метрах от берега, на глубине 3 метра нашли тело 58-летнего утопленника. Его также передали правоохранителям.

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