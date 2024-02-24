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  • На війні загинув молодший сержант з Дніпропетровської області Дмитро Коваль

На війні загинув молодший сержант з Дніпропетровської області Дмитро Коваль

Сьогодні 16:30
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21 лютого на Бахмутському напрямку загинув молодший сержант з Дніпропетровської області Дмитро Коваль.

Новости Днепра про На війні загинув молодший сержант з Дніпропетровської області Дмитро Коваль

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал міста Синельникове.

У лавах ЗСУ служив у 2014 – 2017 роках. Знову до побратимів він повернувся у 2020 році. 

Повномасштабне вторгнення молодший сержант зустрів у Гостомелі. Потім чоловік захищав Київ і Харків, згодом був переведений на Донбас.

Загибель Дмитра — ще одна непоправна втрата для всіх нас. Та найважче сьогодні рідним. Без тата залишилася п’ятирічна донечка. Коханого чоловіка назавжди втратила дружина, люблячого сина та онука — батьки та бабуся, — сказано у повідомленні.

Редакція висловлює щирі співчуття родині, близьким та побратимам Героя. 

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Новости Днепра про На війні загинув молодший сержант з Дніпропетровської області Дмитро КовальУкраїнська Новости Днепра про На війні загинув молодший сержант з Дніпропетровської області Дмитро КовальРусский

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