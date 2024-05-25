Йому назавжди 38: на війні загинув Герой з Дніпропетровської області Сергій Шаблико

Про це пише Інформатор.
Життя чоловіка обірвалося у Вовчанську 22 травня 2024 року. Герою було 38 років.
Сергій народився та виріс в Криму, після російської окупації він переїхав до Меліоративного Дніпропетровської області.
Війна застала його на роботі у Польщі. Сергій вирішив повернутися та стати на захист Батьківщини.
Герой служив у штурмовому полку “Цунамі” Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України “Лють”.
В нього залишились дружина та двоє дітей.
Редакція висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам полеглого Героя.
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