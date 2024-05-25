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  • Йому назавжди 38: на війні загинув Герой з Дніпропетровської області Сергій Шаблико

Йому назавжди 38: на війні загинув Герой з Дніпропетровської області Сергій Шаблико

Сьогодні 13:03
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На війні загинув Герой з Дніпропетровської області Сергій Шаблико.

Новости Днепра про Йому назавжди 38: на війні загинув Герой з Дніпропетровської області Сергій Шаблико

Про це пише Інформатор.

Життя чоловіка обірвалося у Вовчанську 22 травня 2024 року. Герою було 38 років.

Сергій народився та виріс в Криму, після російської окупації він переїхав до Меліоративного Дніпропетровської області.

Війна застала його на роботі у Польщі. Сергій вирішив повернутися та стати на захист Батьківщини.

Герой служив у штурмовому полку “Цунамі” Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України “Лють”.

В нього залишились дружина та двоє дітей.

Новости Днепра про Йому назавжди 38: на війні загинув Герой з Дніпропетровської області Сергій Шаблико

Редакція висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам полеглого Героя. 

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Новости Днепра про Йому назавжди 38: на війні загинув Герой з Дніпропетровської області Сергій ШабликоУкраїнська

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