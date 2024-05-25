На Дніпропетровщині під час пожежі загинув чоловік

У Дніпропетровській області пенсіонер загинув під час пожежі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Пожежа сталася о 17:40 на вулиці Садова села Оленівка Магдалинівської селищної територіальної громади Новомосковського району.

Прибувши на місце рятувальники встановили, що пожежа виникла на території приватного домоволодіння всередині одноповерхового будинку. Горіли речі домашнього вжитку на площі 12 кв. м, — йдеться у повідомленні рятувальників.

Вогонь приборкали приблизно за пів години. Під час ліквідації займання пожежники виявило тіло 84-річного чоловіка.

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