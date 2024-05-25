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Житель Дніпра пограбував та вбив літню людину

Сьогодні 11:51
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Житель Дніпра увірвався до будинку стареньких, побив їх та відібрав гроші, після чого вбив сусіда.

Новости Днепра про Житель Дніпра пограбував та вбив літню людину

Про жахливий злочин повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

До поліції 23 травня о 7:30 ранку надійшов сигнал про пограбування в селищі Божедарівка Кам’янського району.

Невідомий спричинив тілесні ушкодження літньому подружжю. 86-річного чоловіка та 82-річну жінку госпіталізували до лікарні. Виїздом на місці події правоохоронці оглянули територію домоволодіння, де в господарській будівлі виявили тіло 63-річного чоловіка зі слідами насильницької смерті, — йдеться у дописі поліції.

Підозрюваним виявився 28-річний житель Дніпра. Як з`ясувалося, він прийшов до місця мешкання потерпілих, побив пенсіонерів та викрав з оселі гроші. В цей час до подружжя навідався сусід. Зловмисник кинувся до 63-річного чоловіка та забив його до смерті, після чого втік з місця злочину.

Поліцейський, який перебував у відпустці затримав нападника завдяки допомозі місцевих. 

До мене відразу звернулась продавчиня та повідомила, що декілька хвилин потому до приміщення заходив чоловік – схожий на розшукуваного. Уважна жінка надала його прикмети та вказала напрямок слідування. Відреагував не зволікаючи – наздогнав та затримав злодія, – розповів поліцейський сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 6 Кам`янського районного управління поліції Сергій Повстян.

Поліцейський повідомив своїм колегам про затримання і вони одразу вирушили на допомогу. 

Фігуранта затримали і повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ.

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Новости Днепра про Житель Дніпра пограбував та вбив літню людинуУкраїнська

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