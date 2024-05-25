Житель Дніпра пограбував та вбив літню людину

Житель Дніпра увірвався до будинку стареньких, побив їх та відібрав гроші, після чого вбив сусіда.

Про жахливий злочин повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

До поліції 23 травня о 7:30 ранку надійшов сигнал про пограбування в селищі Божедарівка Кам’янського району.

Невідомий спричинив тілесні ушкодження літньому подружжю. 86-річного чоловіка та 82-річну жінку госпіталізували до лікарні. Виїздом на місці події правоохоронці оглянули територію домоволодіння, де в господарській будівлі виявили тіло 63-річного чоловіка зі слідами насильницької смерті, — йдеться у дописі поліції.

Підозрюваним виявився 28-річний житель Дніпра. Як з`ясувалося, він прийшов до місця мешкання потерпілих, побив пенсіонерів та викрав з оселі гроші. В цей час до подружжя навідався сусід. Зловмисник кинувся до 63-річного чоловіка та забив його до смерті, після чого втік з місця злочину.

Поліцейський, який перебував у відпустці затримав нападника завдяки допомозі місцевих.

До мене відразу звернулась продавчиня та повідомила, що декілька хвилин потому до приміщення заходив чоловік – схожий на розшукуваного. Уважна жінка надала його прикмети та вказала напрямок слідування. Відреагував не зволікаючи – наздогнав та затримав злодія, – розповів поліцейський сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 6 Кам`янського районного управління поліції Сергій Повстян.

Поліцейський повідомив своїм колегам про затримання і вони одразу вирушили на допомогу.

Фігуранта затримали і повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ.

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