Двоє людей постраждали внаслідок атаки дронів-камікадзе на Нікополь

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Окупанти вдарили дронами-камікадзе по місту, ушкоджень зазнали цивільні автівки.
У Нікополі вже двоє постраждалих від російських атак дронами-камікадзе.Це чоловіки 30 та 42 років. Обидва лікуватимуться вдома. Пошкоджені автівки. Інші наслідки ударів уточнюються, — повідомив очільник ОВА.
Вранці росіяни цілили по Марганецькій та Червоногригорівській громадах.
Сьогодні ми писали про те, що на Дніпропетровщині під час пожежі загинув чоловік.
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