Двоє людей постраждали внаслідок атаки дронів-камікадзе на Нікополь

У Нікополі внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Окупанти вдарили дронами-камікадзе по місту, ушкоджень зазнали цивільні автівки.

У Нікополі вже двоє постраждалих від російських атак дронами-камікадзе.Це чоловіки 30 та 42 років. Обидва лікуватимуться вдома. Пошкоджені автівки. Інші наслідки ударів уточнюються, — повідомив очільник ОВА.

Вранці росіяни цілили по Марганецькій та Червоногригорівській громадах.

Сьогодні ми писали про те, що на Дніпропетровщині під час пожежі загинув чоловік.

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