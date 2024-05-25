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Двоє людей постраждали внаслідок атаки дронів-камікадзе на Нікополь

Сьогодні 16:35
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У Нікополі внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей.

Новости Днепра про Двоє людей постраждали внаслідок атаки дронів-камікадзе на Нікополь

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Окупанти вдарили дронами-камікадзе по місту, ушкоджень зазнали цивільні автівки.

У Нікополі вже двоє постраждалих від російських атак дронами-камікадзе.Це чоловіки 30 та 42 років. Обидва лікуватимуться вдома. Пошкоджені автівки. Інші наслідки ударів уточнюються, — повідомив очільник ОВА.

Вранці росіяни цілили по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. 

Сьогодні ми писали про те, що на Дніпропетровщині під час пожежі загинув чоловік.

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Новости Днепра про Двоє людей постраждали внаслідок атаки дронів-камікадзе на НікопольУкраїнська Новости Днепра про Двоє людей постраждали внаслідок атаки дронів-камікадзе на НікопольРусский

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