У Кривому Розі чоловік цілий рік крав золото у знайомої з оселі

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області у соцмережах.
У лютому до правоохоронців звернулась жінка зі скаргою на те, що у неї постійно зникають золоті прикраси (сережки, підвіски, каблучки).
Правоохоронці встановили, що до злочину причетний 55-річний чоловік. Він зробив дублікат ключів від будинку знайомої та користуючись її відсутністю, таємно викрадав з житла речі. Далі все викрадене майно здавав до ломбарду, — сказано у повідомленні поліції.
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за 4 ст. 185 ККУ (крадіжка).
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