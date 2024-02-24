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У Кривому Розі чоловік цілий рік крав золото у знайомої з оселі

Сьогодні 15:44
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У місті Кривий Ріг викрили чоловіка, підозрюваного у крадіжках золотих прикрас.

Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік цілий рік крав золото у знайомої з оселі

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області у соцмережах.

У лютому до правоохоронців звернулась жінка зі скаргою на те, що у неї постійно зникають золоті прикраси (сережки, підвіски, каблучки).

Правоохоронці встановили, що до злочину причетний 55-річний чоловік. Він зробив дублікат ключів від будинку знайомої та користуючись її відсутністю, таємно викрадав з житла речі. Далі все викрадене майно здавав до ломбарду, — сказано у повідомленні поліції.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за 4 ст. 185 ККУ (крадіжка).

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Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік цілий рік крав золото у знайомої з оселіУкраїнська

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