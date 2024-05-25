У Дніпрі показали вулицю Винниченка після реконструкції

Про це повідомляє Facebook спільнота “Urban Dnipro“.
Під час якісної зміни вуличного середовища автори проєкту намагалися дотримуватися трьох базових принципів: Зонування простору, інклюзивність та пріоритет людей, а також озеленення замість мощення.
Фасадна зона була розділена від транзитної різними кольорами плитки. Плитку підібрали крупноформатну, для зручності пересування.
Всі проїзди для авто зроблені в тротуарній плитці, а замість сходів влаштували пологі ухили.
На вулицю додали і велику кількість зелені, яка до того ж є буфером між дорогою і тротуаром. Місцеві мешканці зможуть завжди додати нових зелених насаджень.
Для автівок вулиця лишиться односторонньою, а для вело — з наскрізним проїздом в обидва боки.
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