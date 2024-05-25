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У Дніпрі показали вулицю Винниченка після реконструкції

Сьогодні 14:53
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У Дніпрі реконструювали вулицю Винниченка.

Про це повідомляє Facebook спільнота “Urban Dnipro“.

Під час якісної зміни вуличного середовища автори проєкту намагалися дотримуватися трьох базових принципів: Зонування простору, інклюзивність та пріоритет людей, а також озеленення замість мощення.

Новости Днепра про У Дніпрі показали вулицю Винниченка після реконструкції

Фасадна зона була розділена від транзитної різними кольорами плитки. Плитку підібрали крупноформатну, для зручності пересування.

Всі проїзди для авто зроблені в тротуарній плитці, а замість сходів влаштували пологі ухили.

Новости Днепра про У Дніпрі показали вулицю Винниченка після реконструкції

На вулицю додали і велику кількість зелені, яка до того ж є буфером між дорогою і тротуаром. Місцеві мешканці зможуть завжди додати нових зелених насаджень.

Для автівок вулиця лишиться односторонньою, а для вело — з наскрізним проїздом в обидва боки.

Новости Днепра про У Дніпрі показали вулицю Винниченка після реконструкції

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Новости Днепра про У Дніпрі показали вулицю Винниченка після реконструкціїУкраїнська

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