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  • На войне погиб младший сержант из Днепропетровской области Дмитрий Коваль

На войне погиб младший сержант из Днепропетровской области Дмитрий Коваль

Сегодня 16:30
просмотров

21 февраля на Бахмутском направлении погиб младший сержант из Днепропетровской области Дмитрий Коваль.

Новости Днепра про На войне погиб младший сержант из Днепропетровской области Дмитрий Коваль

Об этом сообщает официальный Telegram-канал города Синельниково.

В рядах ВСУ служил в 2014 – 2017 годах. Вновь к собратьям он вернулся в 2020 году.

Полномасштабное вторжение младший сержант встретил в Гостомеле. Затем мужчина защищал Киев и Харьков, впоследствии был переведен в Донбасс.

Гибель Дмитрия – еще одна непоправимая потеря для всех нас. Но тяжелее всего сегодня родным. Без отца осталась пятилетняя дочь. Возлюбленного мужа навсегда потеряла жена, любящего сына и внука — родители и бабушка, — говорится в сообщении.

Редакция выражает искренние соболезнования семье, близким и побратимам Героя.

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