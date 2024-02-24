На войне погиб младший сержант из Днепропетровской области Дмитрий Коваль

21 февраля на Бахмутском направлении погиб младший сержант из Днепропетровской области Дмитрий Коваль.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал города Синельниково.

В рядах ВСУ служил в 2014 – 2017 годах. Вновь к собратьям он вернулся в 2020 году.

Полномасштабное вторжение младший сержант встретил в Гостомеле. Затем мужчина защищал Киев и Харьков, впоследствии был переведен в Донбасс.

Гибель Дмитрия – еще одна непоправимая потеря для всех нас. Но тяжелее всего сегодня родным. Без отца осталась пятилетняя дочь. Возлюбленного мужа навсегда потеряла жена, любящего сына и внука — родители и бабушка, — говорится в сообщении.

Редакция выражает искренние соболезнования семье, близким и побратимам Героя.

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