На войне погиб младший сержант из Днепропетровской области Дмитрий Коваль

Об этом сообщает официальный Telegram-канал города Синельниково.
В рядах ВСУ служил в 2014 – 2017 годах. Вновь к собратьям он вернулся в 2020 году.
Полномасштабное вторжение младший сержант встретил в Гостомеле. Затем мужчина защищал Киев и Харьков, впоследствии был переведен в Донбасс.
Гибель Дмитрия – еще одна непоправимая потеря для всех нас. Но тяжелее всего сегодня родным. Без отца осталась пятилетняя дочь. Возлюбленного мужа навсегда потеряла жена, любящего сына и внука — родители и бабушка, — говорится в сообщении.
Редакция выражает искренние соболезнования семье, близким и побратимам Героя.
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