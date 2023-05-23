На трасі Дніпро-Миколаїв сталася смертельна ДТП: подробиці

Внаслідок аварії людей затиснуло всередині понівечених автівок. Про це повідомляє ДСНС у Дніпропетровській області.
За попередньою інформацією, на автошляху Н-11 «Дніпро-Миколаїв», сталась аварія за участю автомобілів «Mazda» та «Mercedes-Benz». Внаслідок зіткнення в легковику «Mazda» опинилися затиснутий травмований чоловік та тіло жінки.
Рятувальники за допомогою спеціального аварійно-рятувального інструменту деблокували травмованого чоловіка та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Також, надзвичайники деблокували з понівеченого транспортного засобу тіло жінки.
Травмований водій та пасажирка автомобіля «Mercedes-Benz» самостійно покинули пошкоджену автівку. Їх госпіталізували.
Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють працівники Національної поліції України.
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