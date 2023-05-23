На трассе Днепр-Николаев произошло смертельное ДТП: подробности

В результате аварии людей зажало внутри изуродованных автомобилей. Об этом сообщает ГСЧС в Днепропетровской области.
По предварительной информации, на автодороге Н-11 «Днепр-Николаев» произошла авария с участием автомобилей «Mazda» и «Mercedes-Benz». В результате столкновения в легковушке «Mazda» оказались зажатый травмированный мужчина и тело женщины.
Спасатели с помощью специального аварийно-спасательного инструмента деблокировали травмированного мужчину и передали работникам экстренной медицинской помощи. Также чрезвычайники деблокировали из изуродованного транспортного средства тело женщины.
Травмированный водитель и пассажирка автомобиля «Mercedes-Benz» самостоятельно покинули поврежденный автомобиль. Их госпитализировали.
Обстоятельства ДТП устанавливают работники Национальной полиции Украины.
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