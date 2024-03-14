На території України циркулюють 29 підтипів штаму «Омікрон»: хто у небезпеці

Триває епідсезон 2023/2024. Зараз на території України циркулюють 29 субваріантів штаму «Омікрон».

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Зазначається, що від початку 2022 року саме цей штам фактично витіснив інші COVID-штами, зокрема «Дельту» та «Альфу», поширені під час попереднього епідсезону.

Світова тенденція щодо COVID-19 полягає у тому, що вірус остаточно переходить до категорії сезонних захворювань, як грип. Щороку люди будуть стикатися з коронавірусом, який продовжить мутувати. Наразі відомий і досліджений характер мутацій COVID-19 не вказує на те, що вірус став агресивнішим для організму. Все частіше COVID-19 протікає як гостра респіраторно-вірусна інфекція та ухиляється від імунної відповіді — тобто швидше вражає ослаблений імунітет, тому захворіти можуть навіть раніше вакциновані, однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби. Тому людям, які не завершили курс вакцинації проти COVID-19, та особам з групи ризику важкого перебігу захворювання, особливо старшим за 60 років та з хронічними захворюваннями, необхідно проконсультуватися з сімейним лікарем і зробити щеплення, — зазначив заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Нагадаємо, вакцинація – безоплатна, зробити щеплення можна у сімейного лікаря або у пункті щеплення на базі лікарні. Загальний рекомендований курс з вакцинації проти COVID-19 — 3 щеплення (або 2, в разі якщо перше проведене однодозною вакциною). Це курс з первинної вакцинації, усі наступні щеплення проводяться після консультацій з лікарем та називаються бустерними щепленнями. Також в Україні дозволена вакцинація проти COVID-19 з 5-річного віку.

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