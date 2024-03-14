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  • На территории Украины циркулируют 29 подтипов штамма «Омикрон»: кто в опасности

На территории Украины циркулируют 29 подтипов штамма «Омикрон»: кто в опасности

Сегодня 09:31
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Продолжается эпидсезон 2023/2024. Сейчас на территории Украины циркулируют 29 субвариантов штамма "Омикрон".

Новости Днепра про На территории Украины циркулируют 29 подтипов штамма

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что с начала 2022 года именно этот штамм фактически вытеснил другие COVID-штаммы, в частности «Дельту» и «Альфу», распространенные во время предыдущего эпидсезона.

Мировая тенденция по COVID-19 заключается в том, что вирус окончательно переходит в категорию сезонных заболеваний, как грипп. Ежегодно люди будут сталкиваться с коронавирусом, который продолжит мутировать. Сейчас известный и исследованный характер мутаций COVID-19 не указывает на то, что вирус стал более агрессивным для организма. Все чаще COVID-19 протекает как острая респираторно-вирусная инфекция и уклоняется от иммунного ответа — то есть скорее поражает ослабленный иммунитет, поэтому заболеть могут даже ранее вакцинированные, однако приобретенный иммунитет после вакцинации снижает риски осложнений во время болезни. Поэтому людям, которые не завершили курс вакцинации против COVID-19, и лицам из группы риска тяжелого течения заболевания, особенно старше 60 лет и с хроническими заболеваниями, необходимо проконсультироваться с семейным врачом и сделать прививку, — отметил заместитель министра, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Напомним, вакцинация — бесплатная, сделать прививку можно у семейного врача или в пункте прививки на базе больницы. Общий рекомендуемый курс по вакцинации против COVID-19 — 3 прививки (или 2, в случае если первая проведена однодозной вакциной). Это курс по первичной вакцинации, все последующие прививки проводятся после консультаций с врачом и называются бустерными прививками. Также в Украине разрешена вакцинация против COVID-19 с 5-летнего возраста. 

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