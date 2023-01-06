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На Різдво над Дніпром помітили незвичне природне явище

Сьогодні 22:00
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В небі над Дніпром містяни помітили унікальне природне явище – місячне гало. Поява гало викликана заломленням місячного світла від кристалів льоду у верхніх шарах атмосфери.

Новости Днепра про На Різдво над Дніпром помітили незвичне природне явище

Про це повідомляють в одному з місцевих Телеграм-каналів.

Як відомо, заломлення перетворює атмосферу на величезну лінзу і це викликає появу яскравих кілець світла навколо Місяця чи Сонця. Залежно від цього з’являються гало – вдень або вночі.

Всього відомо декілька десятків різновидів гало. Переважна більшість їх — рідкісні та спостерігаються лише в країнах із суворим кліматом. В Україні гало можна спостерігати 70-120 разів на рік, але воно здебільшого малопомітне. Яскраве й добре помітне гало з’являється 10-20 разів на рік. Поява гало часто свідчить про зміни в погоді — похолодання, прихід вологих атмосферних фронтів.

Новости Днепра про На Різдво над Дніпром помітили незвичне природне явище

Новости Днепра про На Різдво над Дніпром помітили незвичне природне явище

Новости Днепра про На Різдво над Дніпром помітили незвичне природне явище

Новости Днепра про На Різдво над Дніпром помітили незвичне природне явище

Новости Днепра про На Різдво над Дніпром помітили незвичне природне явище

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Новости Днепра про На Різдво над Дніпром помітили незвичне природне явищеУкраїнська Новости Днепра про На Різдво над Дніпром помітили незвичне природне явищеРусский

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