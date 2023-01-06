На Різдво над Дніпром помітили незвичне природне явище

Про це повідомляють в одному з місцевих Телеграм-каналів.
Як відомо, заломлення перетворює атмосферу на величезну лінзу і це викликає появу яскравих кілець світла навколо Місяця чи Сонця. Залежно від цього з’являються гало – вдень або вночі.
Всього відомо декілька десятків різновидів гало. Переважна більшість їх — рідкісні та спостерігаються лише в країнах із суворим кліматом. В Україні гало можна спостерігати 70-120 разів на рік, але воно здебільшого малопомітне. Яскраве й добре помітне гало з’являється 10-20 разів на рік. Поява гало часто свідчить про зміни в погоді — похолодання, прихід вологих атмосферних фронтів.
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