На Різдво над Дніпром помітили незвичне природне явище

В небі над Дніпром містяни помітили унікальне природне явище – місячне гало. Поява гало викликана заломленням місячного світла від кристалів льоду у верхніх шарах атмосфери.

Про це повідомляють в одному з місцевих Телеграм-каналів.

Як відомо, заломлення перетворює атмосферу на величезну лінзу і це викликає появу яскравих кілець світла навколо Місяця чи Сонця. Залежно від цього з’являються гало – вдень або вночі.

Всього відомо декілька десятків різновидів гало. Переважна більшість їх — рідкісні та спостерігаються лише в країнах із суворим кліматом. В Україні гало можна спостерігати 70-120 разів на рік, але воно здебільшого малопомітне. Яскраве й добре помітне гало з’являється 10-20 разів на рік. Поява гало часто свідчить про зміни в погоді — похолодання, прихід вологих атмосферних фронтів.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: