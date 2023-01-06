На Рождество над Днепром заметили необычное природное явление

Об этом сообщают в одном из местных Телеграмм-каналов.
Как известно, преломление превращает атмосферу в огромную линзу и вызывает появление ярких колец света вокруг Луны или Солнца. В зависимости от этого появляются гало – днем или ночью.
Всего известно несколько десятков разновидностей гало. Подавляющее большинство из них редки и наблюдаются только в странах с суровым климатом. В Украине гало можно наблюдать 70-120 раз в год, но оно в основном малозаметно. Яркое и хорошо заметное гало появляется 10-20 раз в год. Появление гало часто свидетельствует об изменениях в погоде — похолодании, приходе влажных атмосферных фронтов.
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