На Рождество над Днепром заметили необычное природное явление

В небе над Днепром горожане заметили уникальное природное явление – лунное гало. Появление гало вызвано преломлением лунного света от кристаллов льда в верхних слоях атмосферы.

Об этом сообщают в одном из местных Телеграмм-каналов.

Как известно, преломление превращает атмосферу в огромную линзу и вызывает появление ярких колец света вокруг Луны или Солнца. В зависимости от этого появляются гало – днем или ночью.

Всего известно несколько десятков разновидностей гало. Подавляющее большинство из них редки и наблюдаются только в странах с суровым климатом. В Украине гало можно наблюдать 70-120 раз в год, но оно в основном малозаметно. Яркое и хорошо заметное гало появляется 10-20 раз в год. Появление гало часто свидетельствует об изменениях в погоде — похолодании, приходе влажных атмосферных фронтов.

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