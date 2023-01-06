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На Рождество над Днепром заметили необычное природное явление

Сегодня 22:00
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В небе над Днепром горожане заметили уникальное природное явление – лунное гало. Появление гало вызвано преломлением лунного света от кристаллов льда в верхних слоях атмосферы.

Новости Днепра про На Рождество над Днепром заметили необычное природное явление

Об этом сообщают в одном из местных Телеграмм-каналов.

Как известно, преломление превращает атмосферу в огромную линзу и вызывает появление ярких колец света вокруг Луны или Солнца. В зависимости от этого появляются гало – днем или ночью.

Всего известно несколько десятков разновидностей гало. Подавляющее большинство из них редки и наблюдаются только в странах с суровым климатом. В Украине гало можно наблюдать 70-120 раз в год, но оно в основном малозаметно. Яркое и хорошо заметное гало появляется 10-20 раз в год. Появление гало часто свидетельствует об изменениях в погоде — похолодании, приходе влажных атмосферных фронтов.

Новости Днепра про На Рождество над Днепром заметили необычное природное явление

Новости Днепра про На Рождество над Днепром заметили необычное природное явление

Новости Днепра про На Рождество над Днепром заметили необычное природное явление

Новости Днепра про На Рождество над Днепром заметили необычное природное явление

Новости Днепра про На Рождество над Днепром заметили необычное природное явление

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