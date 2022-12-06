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  • На росії знову горить: у Брянській області безпілотники атакували комбінат «Слава»

На росії знову горить: у Брянській області безпілотники атакували комбінат «Слава»

Сьогодні 10:32
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У ніч на 6 грудня в Брянській області рф (за 80 кілометрів від кордону з Україною) безпілотники атакували комбінат "Слава" - вони впали за кілька метрів від резервуарів з паливом.

Новости Днепра про На росії знову горить: у Брянській області безпілотники атакували комбінат «Слава»

Про це повідомляютьTelegram-канали.

За попередніми даними, на територію комбінату залетіли ймовірно два безпілотники — вони впали і вибухнули за три метри від резервуарів з дизельним паливом.

Повідомляється, що п’ятитонні резервуари були порожні та серйозної пожежі не сталося.

І якщо на болотах щодо цього вже лунає вий, українська сторона поки ніяк це не коментувала.

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Новости Днепра про На росії знову горить: у Брянській області безпілотники атакували комбінат «Слава»Українська

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