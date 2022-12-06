На росії знову горить: у Брянській області безпілотники атакували комбінат «Слава»

Про це повідомляютьTelegram-канали.
За попередніми даними, на територію комбінату залетіли ймовірно два безпілотники — вони впали і вибухнули за три метри від резервуарів з дизельним паливом.
Повідомляється, що п’ятитонні резервуари були порожні та серйозної пожежі не сталося.
І якщо на болотах щодо цього вже лунає вий, українська сторона поки ніяк це не коментувала.
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