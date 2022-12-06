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У Дніпрі посеред дороги спалахнула автівка (ВІДЕО)

Сьогодні 10:11
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У Дніпрі горіла автівка.

Новости Днепра про У Дніпрі посеред дороги спалахнула автівка (ВІДЕО)

У вівторок, 6 грудня на Донецькому шосе посеред дороги спалахнула автівка. Сталося це в районі Фрунзенського ринку, повідомляють очевидці.

Авто стоїть поблизу трамвайний колій. На відео видно, як хтось намагається загасити вогонь. Скоріше за все, займання сталося через несправність машини. Чи викликали на місце вогнеборців – не уточнюється. Попередньо, водій не постраждав.

Нагадаємо, раніше на Донецькому шосе горіла 4-кімнатна квартира. На жаль, двоє чоловіків загинуло.

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Новости Днепра про У Дніпрі посеред дороги спалахнула автівка (ВІДЕО)Українська

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