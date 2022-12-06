У Дніпрі посеред дороги спалахнула автівка (ВІДЕО)

У Дніпрі горіла автівка.

У вівторок, 6 грудня на Донецькому шосе посеред дороги спалахнула автівка. Сталося це в районі Фрунзенського ринку, повідомляють очевидці.

Авто стоїть поблизу трамвайний колій. На відео видно, як хтось намагається загасити вогонь. Скоріше за все, займання сталося через несправність машини. Чи викликали на місце вогнеборців – не уточнюється. Попередньо, водій не постраждав.

Нагадаємо, раніше на Донецькому шосе горіла 4-кімнатна квартира. На жаль, двоє чоловіків загинуло.

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