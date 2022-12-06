50 снарядів по мирних населених пунктах: ситуація на Дінпропетровщині

Росіяни усю ніч тримали під прицілом своєї важкої артилерії сам Нікополь, Червоногригорівську та Марганецьку громади.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Не вщухають обстріли Нікопольщини…

У мирні міста та села прилетіли майже 50 ворожих снарядів.

Минулося без загиблих та поранених.

У Нікополі понівечені більше 10 приватних будинків, господарські споруди, газопроводи і лінія електропередач.

У Червоногригорівській громаді перебита лінія електропередач, яка живила насосну станцію місцевого водоканалу. Понад 9 000 родин з кількох селищ та сіл лишилися без води. Енергетики уже стали до роботи.

У Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки та газопровід.

У решті районів ніч була без тривог і надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно, – сказано в повідомленні.