50 снарядів по мирних населених пунктах: ситуація на Дінпропетровщині

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Не вщухають обстріли Нікопольщини…
У мирні міста та села прилетіли майже 50 ворожих снарядів.
Минулося без загиблих та поранених.
У Нікополі понівечені більше 10 приватних будинків, господарські споруди, газопроводи і лінія електропередач.
У Червоногригорівській громаді перебита лінія електропередач, яка живила насосну станцію місцевого водоканалу. Понад 9 000 родин з кількох селищ та сіл лишилися без води. Енергетики уже стали до роботи.
У Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки та газопровід.
У решті районів ніч була без тривог і надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно, – сказано в повідомленні.
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