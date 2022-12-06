На россии снова горит: в Брянской области беспилотники атаковали комбинат «Слава»

Об этом сообщают Telegram-каналы.
По предварительным данным, на территорию комбината залетели вероятно два беспилотника — они упали и взорвались в трех метрах от резервуаров с дизельным топливом.
Сообщается, что пятитонные резервуары были пусты и серьезного пожара не произошло.
И если на болотах по этому поводу уже стоит вой, украинская сторона пока никак это не комментировала.
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