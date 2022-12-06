На россии снова горит: в Брянской области беспилотники атаковали комбинат «Слава»

В ночь на 6 декабря в Брянской области рф (в 80 километрах от границы с Украиной) беспилотники атаковали комбинат "Слава" - они упали в нескольких метрах от резервуаров с топливом.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

По предварительным данным, на территорию комбината залетели вероятно два беспилотника — они упали и взорвались в трех метрах от резервуаров с дизельным топливом.

Сообщается, что пятитонные резервуары были пусты и серьезного пожара не произошло.

И если на болотах по этому поводу уже стоит вой, украинская сторона пока никак это не комментировала.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: