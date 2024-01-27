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На Перемозі рибалки сидять посеред річки у сутінках в +3°С

Сьогодні 19:28
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У Дніпрі на житловому масиві Перемога рибалки сидять посеред річки у плюсову температуру.

Новости Днепра про На Перемозі рибалки сидять посеред річки у сутінках в +3°С

Відчайдушні рибалки ігнорують усі норми безпеки та ловлять рибу.

Зараз у Дніпрі температура повітря +3°С, крига може розтанути щосекунди.

Зимова рибалка може бути особливо небезпечною через тонкий лід. 

Новости Днепра про На Перемозі рибалки сидять посеред річки у сутінках в +3°С

Завдяки лункам та вазі людей крига стає ще меншою. 

Дуже часто любителі зимної ловлі не беруть із собою мотузку, та пробивають лунки поряд з сусідом, заради кращого “кльову”.

Новости Днепра про На Перемозі рибалки сидять посеред річки у сутінках в +3°С

Новости Днепра про На Перемозі рибалки сидять посеред річки у сутінках в +3°С

Рятувальники кожну зиму попереджають про небезпеку подібних дій.

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