На Перемозі рибалки сидять посеред річки у сутінках в +3°С

Відчайдушні рибалки ігнорують усі норми безпеки та ловлять рибу.
Зараз у Дніпрі температура повітря +3°С, крига може розтанути щосекунди.
Зимова рибалка може бути особливо небезпечною через тонкий лід.
Завдяки лункам та вазі людей крига стає ще меншою.
Дуже часто любителі зимної ловлі не беруть із собою мотузку, та пробивають лунки поряд з сусідом, заради кращого “кльову”.
Рятувальники кожну зиму попереджають про небезпеку подібних дій.
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