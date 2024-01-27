Автомат, набої та граната: на Дніпропетровщині у водія вилучили арсенал зброї

У Синельниковському районі Дніпропетровської області поліція вилучила у водія цілий арсенал.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП.

Співробітники поліції 24 січня об 11 ранку зупинили на автошляху поблизу Миколаївки автомобіль “ВАЗ – 21093”, за кермом був 36-річний житель Новомосковського району.

Під час обшуку поліцейські вилучили Автомат АКС-74 з глушником, гранату з запалом та більше 130 набоїв різного калібру, — сказано у повідомленні.

Зараз усі боєприпаси відправлені на експертизу, з’ясовується їх походження та мета зберігання.

Затриманому оголосили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) ККУ.

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