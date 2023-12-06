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  • На місці  трамвайного тупика: як у Дніпрі раніше виглядала одна із найстаріших церков (ФОТО)

На місці  трамвайного тупика: як у Дніпрі раніше виглядала одна із найстаріших церков (ФОТО)

Сьогодні 12:33
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Майже 90 років тому у Дніпрі було зруйновано унікальний храм, який було збудовано одним із перших на території міста. Казанська церква або храм Вознесіння Господнього знаходився на місці нинішнього тупика трамваю на вулиці Михайла Грушевського.

Новости Днепра про На місці  трамвайного тупика: як у Дніпрі раніше виглядала одна із найстаріших церков (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати історію цього храму та як він виглядав.

Будівництво його розпочалося на початку минулого століття. Будівля була невелика, але висока. Зводити його вирішили на одному пагорбів міста. Церква була виконана в неовізантинському стилі, її купола прикрашала позолота, сам храм був пишно прикрашений ліпниною. Деякі історики відзначають, що сходинки храму були зроблені з рожевого мармуру. Але за іншими даними, храм будувався на пожертвування, грошей не вистачало і стіни собору залишились без іконопису. Фрески всередині замінили полотнами із зображеннями святих.

Хрест на куполі було видно з будь-якої точки міста. Цікаво, що для зручності містян – щоб їм легше було добиратися до храму, було прокладено трамвайну лінію, що існує і працює досі.

Новости Днепра про На місці  трамвайного тупика: як у Дніпрі раніше виглядала одна із найстаріших церков (ФОТО)

Церква пропрацювала недовго – трохи більше 10 років. У 1920-х роках храм закрили. А 1935 року почалося будівництво шосе. На шляху робітників стояла церква і недовго думаючи її просто вирішили знести. Згідно з розповідями місцевих жителів, які вже стали легендами, храм намагалися підірвати три дні, але він не розпадався на дрібні шматочки, як того хотіли робітники, а розколовся на кілька величезних брил. Частина їх була використана для будівництва інших міських об’єктів.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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Новости Днепра про На місці  трамвайного тупика: як у Дніпрі раніше виглядала одна із найстаріших церков (ФОТО)Українська Новости Днепра про На місці  трамвайного тупика: як у Дніпрі раніше виглядала одна із найстаріших церков (ФОТО)Русский

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