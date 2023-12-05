Як мешканцю Дніпра купити військову облігацію у «Дії» і скільки при цьому можна заробити: інструкція

З початку повномасштабного вторгнення жителі України можуть вільно придбати військові облігації та заробити грошей. Суть таких облігацій у тому, що купуючи папери людина дає державі у позику кошти, а отримує їх назад із відсотками. Таким чином, українці вже заробили 44,8 млн грн. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Журналісти dnepr.info дізналися, як можна купити військову облігацію, скільки вона коштує та який річний прибуток може дати.

«Кожна облігація – це зброя та техніка для наших захисників. Купуючи їх ви даєте державі в борг і назад отримуєте свої гроші з відсотками. Тобто підтримуєте країну та заробляєте. Українці вже отримали понад 44,8 млн грн прибутку від купівлі військових облігацій у «Дії», – написав у своєму телеграм-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як придбати облігацію

Щоб купити військові облігації в «Дії», важливо мати ID-паспорт, який буде відображатись у застосунку. Без нього бумаги купити буде неможливо. Після авторизації в «Дії» потрібно вибрати пункт меню «Військові облігації», потім вибрати облігацію та кількість, яку хочете купити.

Під кожним видом облігацій вказано період, на який її можна купити і відсоткову ставку.

Після придбання потрібно буде підписати кілька договорів за допомогою «Дія. Підпис» та сплатити з картки.

Через рік гроші з відсотками повернутися на картку «єПідтримка», тож при купівлі паперів потрібно вказати її номер.

Перед покупкою облігації варто уважно вивчити умови банків-партнерів. Кожен пропонує різні суми доходу та деталі транзакції, а також кількість документів, які потрібно підписати. На схвалення заявки на покупку потрібно до 5 хвилин часу.

«Дія» не продає облігації, додаток лише допомагає їх купити у партнерів, будучи посередницькою ланкою.

Після покупки протягом трьох днів облігація з’явиться в додатку, а користувачеві прийде повідомлення від банку-партнера про те, що він, по-перше, купив військову облігацію, а по-друге, вона тепер зберігається в цьому банку.

Щоб мати можливість зробити покупку – необхідно оновити програму до останньої версії.

Скільки коштує облігація

Середня вартість військової облігації – від 900 до 1000 грн. Максимальний річний прибуток може становити від 11 до 16%. З одержаної процентної ставки не потрібно сплачувати податок. Наприклад, українець купив 10 облігацій за ціною 1002 грн за одну, тобто віддав за все 10,2 тис грн. За рік він отримає 11,6 тис грн. Таким чином можна заробити 1,3 тис грн.

Які є та які бувають облігації

Військові облігації бувають двох видів – дисконтні – вони короткострокові, продаються за ціною, нижчою за номінальну, і вигода від їх купівлі становить різницю між вартістю паперу на ринку і ціною, за яку вони були куплені. Наприклад, облігація на ринку оцінюється в 1 тис грн, а купити її можна за 970, коли настане термін погашення, то інвестор заробить на ній лише 30 грн.

Також бувають купонні чи довгострокові облігації. За ними виплачуються відсотки, а термін їх викупу становить від року до півтора. Чим більший термін – тим вища відсоткова ставка.

У «Дії» облігації мають назву окупованих міст, також там зазначено дату виплати – одразу зрозуміло, коли гроші буде повернуто на картку.

Наразі у «Дії» можна купити облігації під назвою «Євпаторія», «Сімферополь», «Ялта», «Нова Каховка», «Севастополь».

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