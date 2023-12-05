Де у Дніпрі можна покататися на ковзанах: ціни 2023

На початку грудня у всьому світі відзначали Всесвітній день катання на ковзанах. Суть свята – популяризація цього зимового активного відпочинку та просто гарного виду спорту. Адже коли ще як не на початку зими можна розповісти і показати всі переваги та передати радість катання на льоду на ковзанах.

.Журналісти dnepr.info зібрали добірку ТОП місць, де в Дніпрі можна з’явитися на ковзанах і скільки це коштує.

Покататися на ковзанах у Дніпрі можна поки що лише у закритих приміщеннях. У місті працює три локації.

Льодовий палац

Ковзанка у парку розваг «Лавіна» знаходиться в павільйоні з великими вікнами. Працює він щоденно, з 10:00 до 21:30. У понеділок вийти на лід можна із 14:00. Покататися у будні дні можна за 220 грн на годину, у вихідні та святкові дати за годину на льоду потрібно віддати 260 грн. Додатково потрібно сплатити прокат ковзанів – 40 грн за годину. Стільки ж обійдеться оренда індивідуальної шафки на 3 години та відновлення чи відкриття клубної картки.

Для тих, хто тільки вчиться стояти на льоду, послуги персонального тренера обійдуться в 600 грн на годину, а загострити лезо на ковзанах можна за 250 грн.

В самому центрі

Ще одна крита ковзанка, але вже без панорамних вікон знаходиться в ТРЦ «Мост-сіті». Він називається «IceCity». Ковзанка працює щодня з 10:00 до 22:00. Сеанс катання триває 45 хвилин, у будні за нього потрібно заплатити 180 грн, у вихідні та свята – 200 грн.

Прокат ковзанів – від 30 грн. Заняття з інструктором коштуватиме 350 грн.

Льодова арена

Крім цього, покататися на ковзанах можна неподалік Новокодацького парку, у приміщенні Льодової арени. Покататися тут можна лише у вихідні, з 15:00 до 19:45. Але перед відвідуванням краще зателефонувати та уточнити час роботи арени, тому що тут в основному тренуються хокеїсти та фігуристи та ковзанка може бути закрита. Ціна години 150-200 грн.

Ковзанка також може бути доступна у будні після 14:00, але попередньо потрібно зателефонувати і уточнити час. На арені також тренуються спортсмени, працюють дитячі секції та проводяться змагання, тож ковзанка може бути зайнята. Телефон льодової арени: 067633 8133.

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