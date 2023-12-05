Хто з мешканців Дніпра може отримати 100 тис від держави: що для цього потрібно

Журналісти dnepr.info дізналися у чому суть програми та як стати учасником.
У рамках програми «Рука допомоги» допомога на відкриття свого бізнесу надається непрацюючим, але працездатним особам із малозабезпечених сімей, які зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні.
Кредит від держави видається терміном на 3 роки і лише для відкриття власної справи.
Щоб отримати від держави 100 тис грн на розвиток своєї справи необхідно звернутися до найближчого центру зайнятості. Перше, що потрібно зробити – це написати заяву про надання фінансової допомоги, друге – надати комісії бізнес-план та довідку про несудимість.
Якщо рішення комісії буде позитивним – потрібно створити ФОП протягом 30 днів з дати схвалення бізнес-плану.
Після цього – підписати договір про надання допомоги з центром зайнятості та подати в установу рахунок-фактуру або накладну, а також договір з постачальником обладнання та матеріалів для відкриття справи – на них і виділяються кошти. По суті, сам майбутній підприємець грошей на руки або на свій рахунок не отримує – центр зайнятості переказує кошти на рахунок продавця обладнання.
Повернути кошти потрібно буде через три роки з дати отримання суми, але повернення можливе і частинами. Графік погашення кредиту майбутній підприємець узгоджує із центром зайнятості, де було взято позику.
Важливий момент: сума фінансової допомоги, яку учасник програми повертає, може бути зменшена. З неї буде вираховано сплачені податки та єдиний соціальний внесок.
З новоспеченого підприємця не вимагатимуть повернути борг у перший рік роботи його дітища за умови, що в бізнесі задіяно не менше двох працівників, які раніше не працювали, але стояли на обліку в центрі зайнятості. Вони також мають бути з-поміж членів малозабезпеченої сім’ї, а трудовий контракт з ними повинен бути укладений не менше, ніж на два роки.
Також не потрібно буде повертати 100 тис грн, якщо сплачені податки, збори, ЄСВ у своїй сумі перевищують розмір матеріальної допомоги від держави.
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