Хто з мешканців Дніпра може отримати 100 тис від держави: що для цього потрібно

В Україні діє програма, в рамках якої громадяни, які не працюють, можуть отримати безвідсотковий кредит на три роки на відкриття свого бізнесу. Називається програма «Рука допомоги». Вона активно працювала до початку повномасштабного вторгнення, а потім на кілька місяців була припинена. Нині ж – її знову відновили, оскільки держава зацікавлена у створенні нових робочих місць.

Журналісти dnepr.info дізналися у чому суть програми та як стати учасником.

Кому надається допомога

У рамках програми «Рука допомоги» допомога на відкриття свого бізнесу надається непрацюючим, але працездатним особам із малозабезпечених сімей, які зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні.

Кредит від держави видається терміном на 3 роки і лише для відкриття власної справи.

Як отримати гроші

Щоб отримати від держави 100 тис грн на розвиток своєї справи необхідно звернутися до найближчого центру зайнятості. Перше, що потрібно зробити – це написати заяву про надання фінансової допомоги, друге – надати комісії бізнес-план та довідку про несудимість.

Якщо рішення комісії буде позитивним – потрібно створити ФОП протягом 30 днів з дати схвалення бізнес-плану.

Після цього – підписати договір про надання допомоги з центром зайнятості та подати в установу рахунок-фактуру або накладну, а також договір з постачальником обладнання та матеріалів для відкриття справи – на них і виділяються кошти. По суті, сам майбутній підприємець грошей на руки або на свій рахунок не отримує – центр зайнятості переказує кошти на рахунок продавця обладнання.

Як повертати гроші

Повернути кошти потрібно буде через три роки з дати отримання суми, але повернення можливе і частинами. Графік погашення кредиту майбутній підприємець узгоджує із центром зайнятості, де було взято позику.

Важливий момент: сума фінансової допомоги, яку учасник програми повертає, може бути зменшена. З неї буде вираховано сплачені податки та єдиний соціальний внесок.

Коли можна не повертати гроші

З новоспеченого підприємця не вимагатимуть повернути борг у перший рік роботи його дітища за умови, що в бізнесі задіяно не менше двох працівників, які раніше не працювали, але стояли на обліку в центрі зайнятості. Вони також мають бути з-поміж членів малозабезпеченої сім’ї, а трудовий контракт з ними повинен бути укладений не менше, ніж на два роки.

Також не потрібно буде повертати 100 тис грн, якщо сплачені податки, збори, ЄСВ у своїй сумі перевищують розмір матеріальної допомоги від держави.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: