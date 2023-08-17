На Криворіжжі пенсіонерка-ганстерка попалася на коноплі та зброї

На Криворіжжі 63-річна жінка ростила вдома плантації коноплі.

Про це повідомили у поліції Кривого Рогу.

Так, 16 серпня правоохоронці навідалися у будинку місцевої мешканки. Як виявилося, 63-річна жінка вирощувала на городі 370 кущів нарковмісних конопель. У хаті поліцейські знайшли револьвер та двоствольну рушницю. Ймовірно, зброю вона тримала вдома для “самозахисту”, щоб відстрілюватися від охочих поцупити наркотики.

Правоохоронці вилучили 368 кущів конопель які росли на території садиби та ще 42 куща вже сухих рослин.

Все вилучене направили на експертне дослідження.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст. 263 та ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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