На Криворожье пенсионерка-ганстерка попалась на конопле и оружии

Об этом сообщили в полиции Кривого Рога.
Так, 16 августа правоохранители посетили дом местной жительницы. Как оказалось, 63-летняя женщина выращивала на огороде 370 кустов наркосодержащих конопли. В доме полицейские нашли револьвер и двуствольное ружье. Вероятно, оружие она держала дома для «самозащиты», чтобы отстреливаться от желающих утащить наркотики.
Правоохранители изъяли 368 кустов конопли, которые росли на территории усадьбы и еще 42 куста уже сухих растений.
Все изъятое направили на экспертное исследование.
По данному факту возбуждены уголовные производства по ч.1 ст. 263 и ч. 1 ст. 310 Уголовного кодекса. Продолжается следствие.
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