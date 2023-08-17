Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Криворожье пенсионерка-ганстерка попалась на конопле и оружии

Вчера 18:36
просмотров

На Криворожье 63-летняя женщина растила дома плантации конопли.

Новости Днепра про На Криворожье пенсионерка-ганстерка попалась на конопле и оружии

Об этом сообщили в полиции Кривого Рога.

Так, 16 августа правоохранители посетили дом местной жительницы. Как оказалось, 63-летняя женщина выращивала на огороде 370 кустов наркосодержащих конопли. В доме полицейские нашли револьвер и двуствольное ружье. Вероятно, оружие она держала дома для «самозащиты», чтобы отстреливаться от желающих утащить наркотики.

Правоохранители изъяли 368 кустов конопли, которые росли на территории усадьбы и еще 42 куста уже сухих растений.

Все изъятое направили на экспертное исследование.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч.1 ст. 263 и ч. 1 ст. 310 Уголовного кодекса. Продолжается следствие.

Новости Днепра про На Криворожье пенсионерка-ганстерка попалась на конопле и оружии

Новости Днепра про На Криворожье пенсионерка-ганстерка попалась на конопле и оружии

Читайте також:

Новости Днепра про На Криворожье пенсионерка-ганстерка попалась на конопле и оружииУкраїнська Новости Днепра про На Криворожье пенсионерка-ганстерка попалась на конопле и оружииРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Почему в Днепре могут не оплатить больничный: перечень причин
Новости Днепра
Сегодня 12:12
Почему в Днепре могут не оплатить больничный: перечень причин

При ухудшении самочувствия сотрудник, который официально оформлен на работе и…

В Днепре ОСМД могут бесплатно обменять лампы накаливания на LED-светильники: как это сделать
Новости Днепра
Вчера 17:19
В Днепре ОСМД могут бесплатно обменять лампы накаливания на LED-светильники: как это сделать

В Днепре и Украине стартовал новый этап всеукраинской программы по…

ТОП-8 самых дешевых домов в аренду в Днепре: как выглядят и сколько за них просят (ФОТО)
Новости Днепра
Вчера 15:12
ТОП-8 самых дешевых домов в аренду в Днепре: как выглядят и сколько за них просят (ФОТО)

Снять дом в Днепре недорого возможно, но при этом возможно…

Как раньше выглядел дом на месте популярного бизнес-центра в Днепре (ФОТО)
Новости Днепра
Вчера 14:02
Как раньше выглядел дом на месте популярного бизнес-центра в Днепре (ФОТО)

Днепр меняется с каждым годом, становясь все более современным городом…

Последние новости

В Днепре на стихийном рынке продают сало, кишащее червями
В Днепре на стихийном рынке продают сало, кишащее червями

Вместо вкусного ужина днепрянка получила отвратительный "сюрприз".

Сегодня 15:01
3
просмотров
В сети показали, как выглядел фонтан в карьере на ж/м Красный Камень (ФОТО)
В сети показали, как выглядел фонтан в карьере на ж/м Красный Камень (ФОТО)

Да, он там раньше был!

Сегодня 14:48
4
просмотров
Ряд пригородных поездов из Днепра изменил расписание движения
Ряд пригородных поездов из Днепра изменил расписание движения

На Приднепровской железной дороге есть изменения в расписании отдельных пригородных поездов.

Сегодня 14:18
4
просмотров
В Днепре в субботу будут выключать свет: где именно и почему
В Днепре в субботу будут выключать свет: где именно и почему

Важная информация!

Сегодня 13:42
3
просмотров
Дайверы помогали чистить дно пострадавшего от ракетного удара бассейна в Днепре (ВИДЕО)
Дайверы помогали чистить дно пострадавшего от ракетного удара бассейна в Днепре (ВИДЕО)

На дно бассейна попадали стекла и строительный мусор.

Сегодня 13:33
2
просмотров
На Днепропетровщине будут судить мужчину, который развращал 10-летнюю дочь своей квартирантки
На Днепропетровщине будут судить мужчину, который развращал 10-летнюю дочь своей квартирантки

Будут судить жителя Синельникова, который развращал 10-летнего ребенка.

Сегодня 12:56
6
просмотров
Полиция разыскивает 43-летнего мужчину: приехал в Днепр проходить ВВК и пропал без вести
Полиция разыскивает 43-летнего мужчину: приехал в Днепр проходить ВВК и пропал без вести

Нужна ваша помощь!

Сегодня 12:15
9
просмотров
Почему в Днепре могут не оплатить больничный: перечень причин
Почему в Днепре могут не оплатить больничный: перечень причин

При ухудшении самочувствия сотрудник, который официально оформлен на работе и который таким образом платит Единый социальный взнос должен обратиться к семейному врачу. В случае болезни врач составляет медицинское заключение о временной нетрудоспособности или попросту говоря – больничный. Обычно больничный такого…

Сегодня 12:12
6
просмотров
Съедает все, что видит: в Днепре заметили прожорливую саранчу
Съедает все, что видит: в Днепре заметили прожорливую саранчу

В Днепре заметили перелетную саранчу, которую ненавидят аграрии.

Сегодня 12:04
5
просмотров
Невероятные впечатления: в Днепре в одном из парков цветет аромаклумба (ФОТО)
Невероятные впечатления: в Днепре в одном из парков цветет аромаклумба (ФОТО)

Полюбоваться ею может каждый!

Сегодня 11:57
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх