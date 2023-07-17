На фронті загинув боєць із Кам’янського: у Героя залишилисячотири доньки

Про це повідомляє мер Кам’янського Андрій Білоусовй.
Олег загинув 12 липня у бою з окупантами у Донецькій області. Він був старшим сержантом.
Чоловік народився 10 липня 1967 року та закінчив ПТУ №25 у 1985 році. Проходив строкову військову службу у 1985-1987 роках. У мирному житті працював на ДП «Смоли».
Після окупації Криму та частини Донецької і Луганської областей Олег підписав контракт та став до лав ЗСУ у вересні 2014 року.
У Героя залишилися дружина, чотири доньки та брат.
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