На фронте погиб боец из Каменского: у Героя остались четыре дочери

На войне за независимость Украины погиб Олег Каюмов из Каменского.

Об этом сообщает мэр Каменского Андрей Белоусов.

Олег погиб 12 июля в бою с оккупантами в Донецкой области. Он был старшим сержантом.

Мужчина родился 10 июля 1967 года и окончил ПТУ №25 в 1985 году. Проходил срочную военную службу в 1985–1987 годах. В мирной жизни работал на ГП «Смолы».

После оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей Олег подписал контракт и вступил в ряды ВСУ в сентябре 2014 года.

У Героя остались жена, четыре дочери и брат.

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