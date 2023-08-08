На фасаді ростуть дерева, а з балконів падає каміння: у центрі Дніпра доживає свій вік старовинний будинок (ФОТО)

У Дніпрі багато старовинних будівель зберігають свою історію та легенди. Частина старовинних будинків перебувають у напівзапущеному стані, з верхніх поверхів падають частини фасаду, їм потрібний ремонт та реставрація.

Журналісти dnepr.info дізналися історію незвичайного прибуткового будинку на вулиці Шевченка.

Раніше вулиця називалася Поліцейською, перші будинки тут почали з’являтися у 1870-х роках. На початку минулого століття вулиця була забудована будинками, більшість яких була прибутковими. Сьогодні на вулиці ведеться будівництво та частину старовинних будинків знесено.

Будинок, висотою в два з половиною поверхи, був побудований на Поліцейській у 1890-х роках. Будівля виконана з червоної цеглини в стилі еклектики. Замовником будівництва виступив член правління Катеринославського товариства взаємного страхування Петро Зун. Будинок було зведено у кредит, який власник віддавав ще кілька років. Зун також жив у цьому будинку. На нижньому поверсі була їдальня для слуг, кухня, пральня. Середній він здавав у найм, а на верхньому жив власник із сім’єю. Житло в будинку коштувало не дорого, але до своїх квартирантів Зун висував часом дивні вимоги. Якщо квартиранту подобалися собаки – він йому відмовляв. Якщо коти – погоджувався здати житло. Подейкували, що така дивна поведінка власника будинку була тому що в дитинстві Зуна вкусив собака і з того часу він не терпів ні самих чотирилапих, ні навіть тих, кому вони подобалися і панічно боявся, що хтось приведе собаку до його будинку.

1917 року Зун виїхав із країни і розраховував повернутися, але так і не приїхав. Після Другої світової війни до будівлі було добудовано ще один поверх, а замість прибуткового будинок став комунальним. Після війни серед сусідів Зуна активно ходили чутки, що, їдучи з Катеринослава, власник будівлі приховав у ньому частину своїх заощаджень, попередньо конвертувавши гроші в золото. І чомусь усі вважали, що шукати треба в колишній кухні, що знаходилася у напівпідвальному приміщенні. Подейкують, що доходило до смішного, коли сусіди по комуналці вночі зустрічались один з одним у підвалі з ліхтариками. За легендою, одному мешканцю все ж таки вдалося знайти два золоті зливки власника будинку. Тільки схованка була не в підвалі, а в сходах будинку.

Правда це чи ні – сказати неможливо. Згідно з чутками, після того, як скарб Зуна було знайдено, мешканець поїхав на південь і більше його в місті не бачили. Сусіди говорили, що у того була мрія – будиночок біля моря. Можливо, йому вдалося її здійснити.

Сьогодні колишній будинок Зуна перебуває у сумному стані. Він огороджений сигнальною стрічкою – є ризик, що на землю впадуть частини фасаду чи балкону.

На верхніх поверхах будівлі ростуть дерева. На вікнах нижніх поверхів стоять ґрати та ролети.

старе фото: flickr.com

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