На Донеччині російська авіабомба впала на горище будинку та не розірвалась: шокуюче відео

Днями окупанти скинули авіабомбу ФАБ-500 на житловий сектор міста Костянтинівка Донецької області. Снаряд влучив у приватний житловий будинок і не розірвався.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Згодом піротехніки вилучили небезпечний боєприпас і знищили його на спеціальному підривному майданчику.
Цього разу мешканцям міста пощастило, але й надалі сподіватися на диво не варто! Шановні мешканці Донеччини! Евакуюйтесь, – зазначили у пресслужбі ДСНС.
А ми нагадаємо: якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте “101” чи “102”. Так, тільки нещодавно у Дніпрі в 300 метрах від житлового будинку знайшли снаряд. Деталі – ТУТ!
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