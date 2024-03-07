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  • На Донеччині російська авіабомба впала на горище будинку та не розірвалась: шокуюче відео

На Донеччині російська авіабомба впала на горище будинку та не розірвалась: шокуюче відео

Сьогодні 15:53
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Піротехніки ДСНС вилучили авіабомбу!

Новости Днепра про На Донеччині російська авіабомба впала на горище будинку та не розірвалась: шокуюче відео

Днями окупанти скинули авіабомбу ФАБ-500 на житловий сектор міста Костянтинівка Донецької області. Снаряд влучив у приватний житловий будинок і не розірвався.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Згодом піротехніки вилучили небезпечний боєприпас і знищили його на спеціальному підривному майданчику.

Цього разу мешканцям міста пощастило, але й надалі сподіватися на диво не варто! Шановні мешканці Донеччини! Евакуюйтесь, – зазначили у пресслужбі ДСНС.

А ми нагадаємо: якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте “101” чи “102”. Так, тільки нещодавно у Дніпрі в 300 метрах від житлового будинку знайшли снаряд. Деталі – ТУТ!

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Новости Днепра про На Донеччині російська авіабомба впала на горище будинку та не розірвалась: шокуюче відеоУкраїнська Новости Днепра про На Донеччині російська авіабомба впала на горище будинку та не розірвалась: шокуюче відеоРусский

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